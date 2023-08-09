Летить в РФ і знищує Кремль: у мережі відповіли росіянам на відео з матрьошкою
Українці підготували потужну відповідь кремлівським пропагандистам, які поширили ролик із матрьошкою, що нібито збиває тризуб з монумента Батьківщина-мати.
Відео-відповідь створив спеціаліст з візуальних ефектів Алекс Сторожук.
На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив ролик, в якому воїн ЗСУ відкидає матрьошку з української землі. Вона летить на територію Росії і знищує одну з веж Кремля.
Напередодні у росіян “підгорало” через встановлення українського герба на монументі Батьківщина-мати у Києві.
Пропагандисти поширили у мережі ролик з матрьошкою. У відео вона нібито збиває український тризуб із монумента і після цього на щиті з’являється герб СРСР.
Нагадаємо, що 6 серпня на монумент Батьківщина-мати підняли тризуб. Остаточні роботи мають завершити до 24 серпня.
Міжнародна спільнота обговорює зустріч, що відбулась на вихідних в Саудівській Аравії і була присвячена мирному плану президента України Володимира Зеленського. Зібралися представники понад 40 країн. Дипломати кажуть, сам факт, що такі консультації відбулися, а Росію на них не запросили – це великий успіх.Наталя Луценко, Оксана Лотоцька