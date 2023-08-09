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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Летить в РФ і знищує Кремль: у мережі відповіли росіянам на відео з матрьошкою

відповідь українців на відео РФ з матрьошкою

Українці підготували потужну відповідь кремлівським пропагандистам, які поширили ролик із матрьошкою, що нібито збиває тризуб з монумента Батьківщина-мати.

Відео-відповідь створив спеціаліст з візуальних ефектів Алекс Сторожук.

На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив ролик, в якому воїн ЗСУ відкидає матрьошку з української землі. Вона летить на територію Росії і знищує одну з веж Кремля.

Напередодні у росіян “підгорало” через встановлення українського герба на монументі Батьківщина-мати у Києві.

Пропагандисти поширили у мережі ролик з матрьошкою. У відео вона нібито збиває український тризуб із монумента і після цього на щиті з’являється герб СРСР.

Нагадаємо, що 6 серпня на монумент Батьківщина-мати підняли тризуб. Остаточні роботи мають завершити до 24 серпня.

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монумент Батьківщина мати

Війна в Україні, Пропаганда Росії, Російська агресія
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