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Татьяна Забожко, редактор ленты

Трезубец на своем месте: на монументе Родина-мать установили герб Украины

Герб України на монументі Батьківщина-мати

На монумент Родина-Мать подняли трезубец.

Окончательные работы должны быть завершены до 24 августа.

– Это случилось! Трезубец на своем месте, – радуется бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Экс-министр отмечает: это был сложный, ответственный, исторический проект.

Александр Ткаченко поблагодарил всех, благодаря кому это произошло, – доноров, проектантов, строителей, скульпторов, работников Музея войны, всех, кто болел за эти изменения и поддерживал.

Источник: Александр Ткаченко

Фото: Максимилиан Ильченко

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