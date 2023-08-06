Татьяна Забожко, редактор ленты
Трезубец на своем месте: на монументе Родина-мать установили герб Украины
На монумент Родина-Мать подняли трезубец.
Окончательные работы должны быть завершены до 24 августа.
– Это случилось! Трезубец на своем месте, – радуется бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Экс-министр отмечает: это был сложный, ответственный, исторический проект.
Александр Ткаченко поблагодарил всех, благодаря кому это произошло, – доноров, проектантов, строителей, скульпторов, работников Музея войны, всех, кто болел за эти изменения и поддерживал.
Источник: Александр Ткаченко
Фото: Максимилиан Ильченко
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