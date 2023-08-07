Будем считать, что меч трофейный: на Родине-матери нашли еще один советский символ
На щите монумента Родина-мать в Киеве 6 августа установили украинский тризуб вместо демонтированного ранее советского герба. Также монумент хотят переименовать в Украину-мать.
Но на монументе остается еще один советский символ — звезда. На это обратили внимание в социальных сетях.
Пользователь Facebook Михаил Носалик в сети пошутил, что “в целях экономии бюджетных средств будем считать, что меч трофейный”.
Украинский историк и политолог Александр Палий предложил своим подписчикам опрос относительно того, что делать со звездами на мече монумента.
Он предлагает стилизовать под звезды с флагов ЕС и НАТО, то есть европейской цивилизации, которую, соответственно, защищает Украина, или же декоммунизировать и содрать прочь.
— У меня самого окончательного ответа на этот вопрос нет, он только формируется. Интересно узнать ваше мнение, — отметил Палий.
6 августа на монумент Родина-мать подняли тризуб. Окончательные работы должны завершить до 24 августа.
Фото: Максимилиан Ильченко
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