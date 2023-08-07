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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Будем считать, что меч трофейный: на Родине-матери нашли еще один советский символ

монумент Батьківщина мати
Фото: Факти ICTV

На щите монумента Родина-мать в Киеве 6 августа установили украинский тризуб вместо демонтированного ранее советского герба. Также монумент хотят переименовать в Украину-мать.

Но на монументе остается еще один советский символ — звезда. На это обратили внимание в социальных сетях.

На монументе Родина-мать обнаружили еще один советский символ

Фото: Максимилиан Ильченко

Пользователь Facebook Михаил Носалик в сети пошутил, что “в целях экономии бюджетных средств будем считать, что меч трофейный”.

Украинский историк и политолог Александр Палий предложил своим подписчикам опрос относительно того, что делать со звездами на мече монумента.

Он предлагает стилизовать под звезды с флагов ЕС и НАТО, то есть европейской цивилизации, которую, соответственно, защищает Украина, или же декоммунизировать и содрать прочь.

— У меня самого окончательного ответа на этот вопрос нет, он только формируется. Интересно узнать ваше мнение, — отметил Палий.

6 августа на монумент Родина-мать подняли тризуб. Окончательные работы должны завершить до 24 августа.

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плакат Дерусифікація, деокупація, деколонізація

Фото: Максимилиан Ильченко

Батькивщина, Київ, Пам'ятник
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