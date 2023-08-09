Можно только гордиться: Данилов о производстве надводных дронов в Украине

Украина имеет отдельную программу по производству дронов, в ней активно участвуют частные компании.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, украинские производители имеют значительные успехи в производстве дронов. Данилов отметил, что “мы очень гордимся дронами (украинского производства. — Ред.), которые передвигаются по воде и наносят огромный урон” стране-террористу России.

— Когда мы с вами узнаем, когда придет время, что это за люди, вы будете приятно удивлены. Эти люди до начала войны не имели никакого отношения к оборонно-промышленному комплексу. Они делают такие изобретения и сразу их применяют — можно только гордиться нашими гражданами, — сказал он.

Также Данилов заявил, что мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина был на самом деле спецоперацией, согласованной с российским диктатором Владимиром Путиным.

Целью этого действа Кремля было определение нелояльных генералов, считает секретарь СНБО.

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