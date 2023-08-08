Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Данилов назвал мятеж Пригожина спецоперацией Кремля, чтобы выявить нелояльных генералов

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Мятеж главаря частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина был на самом деле спецоперацией, согласованной с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, целью этого действа Кремля было выявление нелояльных генералов.

Данилова спросили, почему после мятежа не был наказан непосредственно Евгений Пригожин, ведь в стране с авторитарным режимом и диктатурой обычно подобного не прощают мятежникам.

— Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены именно к Путину и его окружению, — сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что уже есть понимание по количеству генералов, которых отстранили от выполнения своих обязанностей, часть из них находится за решеткой.

Напомним, 23 июня главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о походе на Москву. Боевики без какого-либо сопротивления зашли в Ростов и несколько городов РФ, где люди их встречали с цветами.

Поход террористической организации на Москву остановился в 200 км от столицы РФ, когда Пригожин договорился с кремлевским вассалом Александром Лукашенко об отводе войск.

В начале июля в СМИ начали писать об исчезновении генерала Сергея Суровикина, который не появлялся на публике после неудачного мятежа ЧВК Вагнера в июне. Также стало известно об увольнении генерала Ивана Попова, который командовал оккупационными войсками на Юге Украины.

Читайте также
Унизил Путина и сослан в Беларусь: чем закончился и что означает мятеж Пригожина
Данилов назвал мятеж Пригожина спецоперацией Кремля, чтобы выявить нелояльных генералов

Война в Украине, Алексей Данилов, ЧВК Вагнера, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Продовольствия хватит как для внутренних потребностей Украины, так и на экспорт — Шмыгаль
Денис Шмигаль
Доступ к действиям ВСУ и локациям: спецслужбы РФ через планшеты пытались захватить важные данные
Данилов назвал мятеж Пригожина спецоперацией Кремля, чтобы выявить нелояльных генералов
Все только начинается: в США заявили, что контрнаступление ВСУ имеет потенциал для успеха
ЗСУ на фронті
Нам нужно “быстрее”: Зеленская высказалась о помощи от западных партнеров
Олена Зеленська
Преступления не должны остаться безнаказанными: в Совете Европы осудили удар РФ по Покровску
Марія Пейчинович-Бурич
Видео
Политика
России не будет на следующей встрече: о чем договорились в Джидде и как на это отреагировала РФ

Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.

Наталья Луценко, Оксана Лотоцкая
Ее ежедневно пытали: история женщины, которая пережила 7 месяцев плена
Данилов назвал мятеж Пригожина спецоперацией Кремля, чтобы выявить нелояльных генералов
Готовимся к зиме! Что нужно знать об отопительном сезоне
Данилов назвал мятеж Пригожина спецоперацией Кремля, чтобы выявить нелояльных генералов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (08.08.2023)
Данилов назвал мятеж Пригожина спецоперацией Кремля, чтобы выявить нелояльных генералов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (07.08.2023)
Данилов назвал мятеж Пригожина спецоперацией Кремля, чтобы выявить нелояльных генералов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь