Данилов назвал мятеж Пригожина спецоперацией Кремля, чтобы выявить нелояльных генералов

Мятеж главаря частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина был на самом деле спецоперацией, согласованной с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, целью этого действа Кремля было выявление нелояльных генералов.

Данилова спросили, почему после мятежа не был наказан непосредственно Евгений Пригожин, ведь в стране с авторитарным режимом и диктатурой обычно подобного не прощают мятежникам.

— Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены именно к Путину и его окружению, — сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что уже есть понимание по количеству генералов, которых отстранили от выполнения своих обязанностей, часть из них находится за решеткой.

Напомним, 23 июня главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о походе на Москву. Боевики без какого-либо сопротивления зашли в Ростов и несколько городов РФ, где люди их встречали с цветами.

Поход террористической организации на Москву остановился в 200 км от столицы РФ, когда Пригожин договорился с кремлевским вассалом Александром Лукашенко об отводе войск.

В начале июля в СМИ начали писать об исчезновении генерала Сергея Суровикина, который не появлялся на публике после неудачного мятежа ЧВК Вагнера в июне. Также стало известно об увольнении генерала Ивана Попова, который командовал оккупационными войсками на Юге Украины.

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