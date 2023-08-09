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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Можна тільки пишатися: Данілов про виробництво надводних дронів в Україні

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Україна має окрему програму з виробництва дронів, у ній активно беруть участь приватні компанії.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, українські виробники мають значні успіхи у виробництві дронів. Данілов зазначив, що “ми дуже пишаємося дронами (українського виробництва. – Ред.), які пересуваються по воді та завдають величезних втрат” країні-терористу Росії.

– Коли ми з вами дізнаємося, коли прийде час, що це за люди, ви будете приємно здивовані. Ці люди до початку війни не мали жодного стосунку до оборонно-промислового комплексу. Вони роблять такі винаходи й одразу їх застосовують – можна тільки пишатися нашими громадянами, – сказав він.

Також Данілов заявив, що заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина був насправді спецоперацією, погодженою з російським диктатором Володимиром Путіним.

Метою цього дійства Кремля було виявлення нелояльних генералів, вважає секретар РНБО.

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Війна в Україні, Дрони, Олексій Данілов, РНБО
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