Школа в метро: в Харькове готовятся к экстраординарному обучению

В Харькове уже несколько недель дискутируют о возвращении к очному обучению.

Часть родителей настаивает, что собирать большое количество детей в одном месте, учитывая, что ракета С-300 из Белгорода летит до 3 минут — глупость, ведь за такое время спустить всех в укрытие не успеют, да и часто бывает, что сирена включается уже после прилета.

Другие считают недопустимым длительный срок обучения онлайн — падает уровень образования, дети теряют социальные связи, а об опасности мало кто думает во время отдыха или прогулок. К тому же, в другие города российские Кинжалы также летят несколько минут, и так же бывает — тревога после взрыва.

В Харькове мало кто ходит в укрытие во время воздушных тревог, на пляже сейчас не протолкнуться, а на Барби – полные залы кинотеатров. Однако только заходит речь об оффлайн-обучении — страсти вспыхивают мгновенно.

Против обучения оффлайн выступают и те, кто находится за рубежом, хотя их детей никто не лишал возможности продолжить учиться дистанционно.

Нередко противниками являются и сами учителя — не знают, как организовать образовательный процесс для очного и дистанционного обучения одновременно, не хотят отвечать за безопасность детей или просто не хотят возвращаться в Украину.

Директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, вернется ли Харьков к очному обучению, при каких условиях, сколько детей и сколько учителей вернулось и как будут учиться те, кто находится за пределами страны. А также об уникальном решении — учебе в метро.

— Заработают ли этой осенью в Харькове школы офлайн?

— Мы понимаем, что офлайн или онлайн-обучение зависит исключительно от ситуации с безопасностью.

— Сколько школ имеют укрытия?

— У нас в городе 184 школы, из них 126 имеют укрытие, все остальные — нет. К примеру, помещение, где мы находимся, это убежище, созданное во время строительства 80 лет назад, а мы еще в 2019 году сделали здесь медиатеку. Но это, к сожалению, самое простое укрытие, которое есть и во многих других школах.

И мы прекрасно понимаем, что в тех школах, которые не имеют укрытий, надо строить или создавать, или искать рядом какие-то заведения с укрытиями. Но вернемся к тем школам, которые с укрытиями. Решение областного Совета обороны таково, что учебный процесс может быть только в тех учреждениях, где есть сооружения гражданской защиты, то есть, бомбоубежища или противорадиационные укрытия.

К сожалению, ни в одном из учебных заведений города таких укрытий нет. Есть только самое простое укрытие. Поэтому, конечно, с 1 сентября, если ситуация с безопасностью нам не позволит, мы не сможем начать оффлайн-обучение в школах.

— А как и кто оценивает ситуацию с безопасностью? В зависимости от количества обстрелов?

— Ракета С-300 — сверхмощная, и самое простое укрытие для нее — не укрытие, она долетает до нашего города за 40 секунд. То есть, либо дети будут учиться в укрытиях, либо они не будут учиться вовсе. Укрытий специализированных мы не имеем, потому будем ждать победы.

Мы прекрасно понимаем, что самое главное — это жизнь и безопасность наших детей. Поэтому ради их безопасности мы пока будем делать так, как решают специалисты — это и военные, и военная администрация, Совет обороны, ГСЧС.

Хочу еще сказать, что в пятницу мы имели честь принимать министра образования и науки Украины (Оксена Лисового. — Ред.) именно в нашем городе. Был очень серьезный разговор, более двух часов общались с Оксеном Васильевичем, и он полностью поддержал нас, что сейчас, учитывая серьезную опасность, пока остаемся на таких позициях. Но, опять же, мы изучаем любые возможности, чтобы сделать хотя бы первые шаги к смешанному обучению.

— Но как это возможно, учитывая отсутствие соответствующих укрытий?

— Мы изучаем возможность обучения в метро. Это идея харьковского городского головы Игоря Терехова. Мы понимаем, что не охватим всех желающих, но возьмем хотя бы первоклашек и тех, кто учится во втором классе, то есть детей, которые нуждаются в этом больше всего.

— Есть желающие?

— Более 20% родителей хотят офлайн-обучение, другие — на стороне онлайн. И есть, конечно, желающие учиться в метро.

Мы видим несколько локаций, уже представляем себе, как это будет проходить, но поскольку мы сейчас делаем только первые шаги, я думаю, через пару недель мы сможем вам четко рассказать, как это будет работать.

Сейчас есть идея, есть видение, есть алгоритм внедрения, мы уже знаем, как. Очень хочется, чтобы эта идея была реализована и чтобы мы сделали первый шаг к смешанному обучению, а дальше будет.

— Когда вы говорите о 20% — это процент от всех школьников Харькова?

— Мы провели полное анкетирование родителей, причем анкетирование мы проводили и с теми, кто в Харькове, и кто по всей Украине, и кто за рубежом. Мы охватили всех.

В 2023-2024 учебном году у нас будет 112 тыс. детей. Если берем 21% желающих, то это где-то 23-24 тыс. тех, кто хотел бы учиться офлайн.

— И если бы было разрешение, то их могли бы разместить в укрытиях?

— Мы начали готовить укрытия еще в 2022 году — тогда это задание дал Игорь Терехов. И уже в прошлом году капитально подготовили 51 укрытие. Сейчас готовим еще 15 укрытий, то есть, у нас будет 66 укрытий, где есть и пожарная сигнализация, и туалеты, и вентиляция, и система оповещения — все необходимое.

Но, опять же, они остаются простейшими укрытиями. И когда нам позволит ситуация с безопасностью, нам этих 66 укрытий, потому что они по всем районам города, будет достаточно, чтобы обучать тех детей, чьи родители желают приступить к оффлайну.

А потом поэтапно будем готовить другие. Они тоже в нормальном состоянии, но капитально не ремонтировались, они пригодны, скорее, для того, чтобы прятаться, а вот в 66 можно будет учиться.

— А помещения в метрополитене будут обустроены под обучение?

— Там будут обустроены полноценные классы, где шумоизоляция, рекуперация воздуха, там будут отремонтированы туалеты. Кроме учителей, будут учителя-тьюторы, которые будут помогать детям прийти в класс, сходить в туалет, потому что они же будут на чужой территории.

Поэтому мы продумали все-все-все до мельчайших подробностей. И это будут полноценные классы, но собранные со всего города — какой-то ребенок из одной школы, какой-то ребенок – из другой. Мы это тоже продумали, потому что военное время позволяет нам временно ребенка перевести из школы в школу.

Вот Оксен Васильевич сказал, что детей, которые живут, например, в Житомире, во Львове, в Виннице, но продолжают онлайн-обучение в Харькове, можно будет временно, чтобы дети не потеряли своего места в родной школе, зачислить в школу в Житомире. Чтобы ребенок в безопасности учился офлайн, но знал, что его место в родном городе в родной школе сохраняется. Это правильно.

— Сколько детей находится за границей и как они будут учиться?

— За рубежом 36% детей — это много! Мы понимаем, что они не сразу вернутся к нам. И мы прекрасно понимаем, те, кто останется, все равно будут продолжать обучение онлайн, даже когда уже наступит победа и мир. Мы и к этому готовимся.

Мы будем создавать в школах дистанционные классы, чтобы не перегружать этих детей всем содержанием образования. Они же там будут изучать, например, химию, биологию, физическую культуру, технологии, информатику и т. д., а мы бы им предоставляли украинскую образовательную составляющую: украинский язык, украинскую литературу, историю Украины, географию Украины, математику, которая у нас непревзойденная.

Можно было бы сделать такой сокращенный учебный план для этих детей, чтобы не потерять наших украинцев. Потому что эти дети перегружены, они посещают, например, немецкую школу или итальянскую до обеда, а после обеда учатся в украинской школе. А так они будут получать самое необходимое – и мы сможем сделать им перезачет тех предметов, которые они учили.

Эту идею министерство поддержало, нам нужен нормативный документ, и я думаю, что так оно в дальнейшем и будет. Очень прекрасная, очень хорошая идея.

— А когда начнется обучение в метро?

— Как только мы подготовим, организуем, может, это будет не 1 сентября. Сейчас законодательство нам так позволяет – и начинать, и заканчивать учебный год не обязательно 1 сентября и 1 июня. Поэтому, как только все организуем так, чтобы были санитарные условия, чтобы были все-все-все основания, то начнем обучение уже в этом учебном году.

— Много ли учителей находятся за границей или за пределами города?

— Возвращаются и учителя с семьями, возвращаются и дети. За последние полгода прибавилось почти 20% детей — сейчас их у нас 42% в городе, а было 22%. А учителей у нас сейчас в городе 64%. Это очень хорошо, потому что те, кто за границей и кто по Украине, они как работали, так и будут работать дистанционно с теми, кто уехал, ведь для них тоже необходимо обучение.

Поэтому у нас с кадрами ситуация достаточно предсказуемая. Конечно, в каждой школе есть какой-то дефицит — там не хватает учителя английского, там еще кого-то, но у нас есть прекрасные педагогические университеты, которые мы привлекаем к сотрудничеству.

Мы это делали еще в мирные времена с дошкольным образованием, потому что у нас был такой бум, мы ежегодно открывали один-два садика, 10-12 групп, и нам не хватало воспитателей, мы брали магистров на дошкольных факультетах, магистры работали, учились и оставались у нас.

И то же самое мы отработаем и с нашим педагогическим университетом имени Сковороды, и с гуманитарно-педагогической академией, они нам помогают чтобы закрыть проблемы с кадрами, и это все удается.

— Сколько первоклашек в этом году?

— Первоклашек в этом году мы уже набрали 7 300. В прошлом году их было 6 800, то есть на 500 мы уже больше набрали, а сейчас только начало августа.

А в мирные времена у нас было где-то в среднем 12 тыс. То есть образовательные потери есть, но все будет хорошо, будет победа, вернутся все.

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