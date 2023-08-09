Школа в метро: у Харкові готуються до екстраординарного навчання

У Харкові вже кілька тижнів дискутують щодо повернення до очного навчання.

Частина батьків наполягає, що збирати велику кількість дітей в одному місці, враховуючи, що ракета С-300 з Бєлгорода летить до 3 хвилин – дурість, адже за такий час спустити всіх в укриття не встигнуть, та й часто буває, що сирена вмикається вже після прильоту.

Інші вважають неприпустимим довготривалий термін навчання онлайн – падає рівень освіти, діти втрачають соціальні зв’язки, а про небезпеку мало хто думає під час відпочинку чи прогулянок. Крім того, до інших міст російські Кинджали також летять кілька хвилин, і так само буває – тривога після вибуху.

У Харкові мало хто ходить в укриття під час повітряних тривог, на пляжі нині не проштовхнутися, а на Барбі – повні зали кінотеатрів. Однак тільки заходить мова про офлайн-навчання – пристрасті спалахують миттєво.

Проти навчання офлайн виступають і ті, хто перебуває за кордоном, хоча їхніх дітей ніхто не позбавляв можливості продовжувати вчитися дистанційно.

Нерідко противниками є й самі вчителі – не знають, як організувати освітній процес для очного та дистанційного навчання одночасно, не хочуть відповідати за безпеку дітей або й просто не хочуть повертатися в Україну.

Директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, чи повернеться Харків до очного навчання, за яких умов, скільки дітей і скільки вчителів повернулося та як навчатимуться ті, хто перебуває за межами країни. А також про унікальне рішення – навчання в метро.

– Чи запрацюють цієї осені у Харкові школи офлайн?

– Ми розуміємо, що офлайн чи онлайн-навчання залежить виключно від безпекової ситуації.

– Скільки шкіл мають укриття?

– У нас в місті 184 школи, з них 126 мають укриття, всі інші – не мають. Приміром, приміщення, де ми перебуваємо, це сховище, створене під час будівництва 80 років тому, а ми ще в 2019-му зробили тут медіатеку. Але це, на жаль, найпростіше укриття, яке є і в багатьох інших школах.

І ми прекрасно розуміємо, що в тих школах, які не мають укриттів, їх треба будувати або створювати, або шукати поруч якісь заклади з укриттями. Але повернемось до тих шкіл, які з укриттями. Рішення обласної Ради оборони таке, що навчальний процес може відбуватися тільки в тих закладах, де є споруди цивільного захисту, тобто, бомбосховища або протирадіаційні укриття.

На жаль, у жодному з навчальних закладів міста таких укриттів немає. Ми маємо лише найпростіше сховище. Тому, звісно, що з 1 вересня, якщо безпекова ситуація нам не дозволить, ми не зможемо розпочати офлайн-навчання в школах.

– А як і хто оцінює безпекову ситуацію? Залежно від кількості обстрілів?

– Ракета С-300 – надпотужна, і найпростіше укриття для неї – не укриття, вона долітає до нашого міста за 40 секунд. Тобто, або діти будуть навчатися в укриттях, або вони не будуть навчатися зовсім. Укриттів спеціалізованих ми не маємо, тож будемо чекати на перемогу.

Ми прекрасно розуміємо, що найголовніше – це життя і безпека наших дітей. Тому заради їхньої безпеки ми поки що робитимемо так, як вирішують спеціалісти – це і військові, й військова адміністрація, Рада оборони, ДСНС.

Хочу ще сказати, що в п’ятницю ми мали честь приймати міністра освіти і науки України (Оксена Лісового. – Ред.) саме в нашому місті. Була дуже серйозна розмова, понад дві години ми спілкувалися з Оксеном Васильовичем, і він повністю підтримав нас, що наразі, враховуючи серйозну небезпеку, залишаємося на таких позиціях. Але, знову ж таки, ми вивчаємо будь-які можливості, щоб зробити хоча б перші кроки до змішаного навчання.

– Але як це можливо, враховуючи відсутність відповідних укриттів?

– Ми вивчаємо можливість навчання в метро. Це ідея харківського міського голови Ігоря Терехова. Ми розуміємо, що не охопимо всіх охочих, але візьмемо хоча б першачків і тих, хто вчиться в другому класі, тобто дітей, які потребують цього найбільше.

– Є охочі?

– Більш ніж 20% батьків прагнуть офлайн-навчання, інші – на боці онлайн. І є, звичайно, охочі навчатися в метро.

Ми бачимо кілька локацій, вже уявляємо собі, як це буде, та оскільки ми зараз робимо тільки перші кроки, я гадаю, через кілька тижнів ми зможемо вам чітко розказати, як це працюватиме.

Зараз є ідея, є бачення, є алгоритм впровадження, ми вже знаємо, як. Дуже хочеться, щоб ця ідея була реалізована і щоб ми зробили перший крок до змішаного навчання, а далі буде.

– Коли ви кажете про 20% – це відсоток від усіх школярів Харкова?

– Ми провели повне анкетування батьків, причому анкетування ми проводили і з тими, хто в Харкові, і хто по всій Україні, і хто за кордоном. Охопили всіх.

У 2023-2024 навчальному році у нас буде 112 тис. дітей. Якщо беремо 21% охочих, то це десь 23-24 тис. тих, хто хотів би навчатися офлайн.

– І якби був дозвіл, то їх могли б розмістити в укриттях?

– Ми почали готувати укриття ще в 2022 році – тоді це завдання дав Ігор Терехов. І вже торік ми капітально підготували 51 укриття. Зараз готуємо ще 15 укриттів, тобто, у нас буде 66 укриттів, де є і пожежна сигналізація, і туалети, й вентиляція, і система оповіщення – все необхідне.

Але, знову ж таки, вони залишаються найпростішими укриттями. І коли нам дозволить безпекова ситуація, нам цих 66 укриттів, бо вони є в усіх районах міста, буде достатньо, щоб навчати тих дітей, чиї батьки бажають офлайну.

І потім поетапно готуватимемо інші. Вони теж у нормальному стані, але капітально не ремонтувалися, вони придатні, швидше, для того, щоб переховуватись, а от у 66 можна буде навчатися.

– А приміщення в метрополітені будуть облаштовані під навчання?

– Там будуть облаштовані повноцінні класи, де шумоізоляція, рекуперація повітря, там будуть відремонтовані туалети. Крім вчителів, будуть вчителі-тьютори, які допомагатимуть дітям прийти до класу, сходити в туалет, бо вони ж будуть на чужій території.

Тому ми продумали все-все-все до найменших подробиць. І це будуть повноцінні класи, але зібрані з усього міста – якась дитина з однієї школи, якась дитина – з іншої. Ми це теж продумали, бо воєнний час дозволяє нам тимчасово дитину перевести зі школи в школу.

От Оксен Васильович сказав, що дітей, які живуть, приміром, в Житомирі, у Львові, у Вінниці, але продовжують онлайн-навчання в Харкові, можна буде тимчасово, щоб діти не втратили свого місця у рідній школі, зарахувати до школи в Житомирі. Щоб дитина в безпеці навчалася офлайн, але знала, що її місце в рідному місті у рідній школі зберігається. Це правильно.

– Скільки дітей перебуває за кордоном і як вони будуть вчитися?

– За кордоном 36% дітей – це багато! Ми розуміємо, що вони не одразу повернуться до нас. І прекрасно розуміємо, що ті, хто залишиться, все одно продовжать навчання онлайн, навіть коли вже настане перемога і мир. Ми і до цього готуємося.

Ми будемо створювати в школах дистанційні класи, щоб не перевантажувати цих дітей усім змістом освіти. Вони ж там будуть вивчати, наприклад, хімію, біологію, фізичну культуру, технології, інформатику тощо, а ми б їм надавали українську освітню складову: українську мову, українську літературу, історію України, географію України, математику, яка у нас неперевершена.

Можна було б зробити такий скорочений навчальний план для цих дітей, аби не втратити наших українців. Бо ці діти перевантажені, вони відвідують, наприклад, німецьку школу чи італійську до обіду, а після обіду вчаться в українській школі. А так вони одержуватимуть найнеобхідніше – і ми зможемо зробити їм перезалік тих предметів, які вони вчили.

Цю ідею міністерство підтримало, нам потрібен нормативний документ, і я думаю, що так воно надалі й буде. Дуже прекрасна, дуже хороша ідея.

– А коли розпочнеться навчання в метро?

– Щойно ми підготуємо, організуємо, може, це буде не 1 вересня. Зараз законодавство нам так дозволяє – і розпочинати, і закінчувати навчальний рік не обов’язково 1 вересня та 1 червня. Тому, як тільки ми все організуємо так, щоб були санітарні умови, щоб були всі-всі-всі підстави, то розпочнемо навчання вже в цьому навчальному році.

– Чи багато вчителів перебувають за кордоном або за межами міста?

– Повертаються і вчителі з родинами, повертаються й діти. За останні півроку додалося майже 20% дітей – зараз їх у нас 42% у місті, а було 22%. А вчителів у нас зараз в місті 64%. Це дуже добре, бо ті, хто за кордоном і хто по Україні, вони як працювали, так і будуть працювати дистанційно з тими, хто виїхав, адже їм теж необхідне навчання.

Тому у нас із кадрами ситуація досить передбачувана. Звісно, в кожній школі є якийсь дефіцит – там не вистачає вчителя англійської, там ще когось, але у нас є прекрасні педагогічні університети, які ми залучаємо до співпраці.

Ми це робили ще у мирні часи з дошкільною освітою, оскільки був такий бум, ми щорічно відкривали один-два садочки, 10-12 груп, і нам не вистачало вихователів, ми брали магістрів на дошкільних факультетах, магістри працювали, вчились і залишались у нас.

І те ж саме ми відпрацюємо і з нашим педагогічним університетом імені Сковороди, і з гуманітарно-педагогічною академією, вони нам допомагають, аби закрити проблеми з кадрами, і все вдається.

– Скільки першачків цього року?

– Першачків цього року ми вже набрали 7 300. Торік їх було 6 800, тобто на 500 ми вже більше набрали, а зараз лише початок серпня.

А в мирні часи у нас було десь в середньому 12 тис. Тобто освітні втрати є, але все буде добре, буде перемога, повернуться всі.

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