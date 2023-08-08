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Юлия Соколова, редактор ленты

США объявят о новом пакете вооружения для Украины на $200 млн – СМИ

США объявят о новом пакете вооружения для Украины на $200 млн – СМИ
Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $200 млн. Вашингтон может объявить об этом уже во вторник, 8 августа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным издания, Соединенные Штаты начинают распределять $6,2 млрд средств, которые “освободились” из-за бухгалтерской ошибки Пентагона. Тогда выяснилось, что стоимость выделенной для Украины помощи завышена.

В Минобороны США объясняли, что ошибочно завысили стоимость отправленных вооружений. Сотрудники Пентагона использовали “восстановительную стоимость” вместо “амортизационной стоимости” при подсчете цены боеприпасов, ракет и другого вооружения, отправленного Киеву.

Как отмечает агентство, Украина нуждается в оружии, которое можно было бы доставить со складов США в течение нескольких дней или недель, чтобы продолжать борьбу с войсками РФ. Поэтому бухгалтерская ошибка Пентагона пошла на пользу Киеву, поскольку теперь можно рассчитывать на дополнительное оборудование.

Как объяснили агентству официальные лица, начало использования $6,2 млрд – важный шаг. Это последние из ранее утвержденных Конгрессом США $25,5 млрд, которые Вашингтон может использовать для выделения военной помощи из американских запасов в случае чрезвычайной ситуации.

Ожидаемое во вторник объявление о дополнительном вооружении на $200 млн станет первым траншем из $6,2 млрд. В пакет могут войти:

  • оборудование для разминирования;
  • противотанковое оружие TOW и AT4;
  • пушки и боеприпасы;
  • ракеты-перехватчики производства Lockheed Martin для зенитных ракетных комплексов Patriot;
  • управляемые реактивные снаряды GMLRS;
  • противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование.

Тем временем, на новую военную помощь намекают в Офисе президента Украины. Руководитель ОПУ Андрей Ермак сегодня утром написал в Telegram, что “будет больше оружия”.

Пост Єрмака

По словам американских чиновников, в настоящее время Вашингтон работает над дополнительным бюджетным запросом, чтобы продолжить помощь Украине.

Как известно, 25 июля Соединенные Штаты объявили о выделении военной помощи для Украины на $400 млн. Пакет включал дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Зброя для України, Пентагон, США
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