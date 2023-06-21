Пентагон переоценил стоимость оборонной помощи Украине на $6,2 млрд

Внутренняя проверка в Министерстве обороны США относительно военной помощи Украине выявила несоответствие между реальной стоимостью и оценкой предоставленного оборудования на $6,2 млрд.

Об этом во время пресс-брифинга 20 июня заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, ошибка была связана с тем, что службы Минобороны руководствовались в оценке оборудования стоимостью, которая замещает переданную технику, а не так называемую остаточную стоимость, что привело к “завышению стоимости оборудования, которое было изъято из американских запасов и предоставлено Украине”.

— Мы подтвердили, что для 2023-го финансового года (заканчивается 30 сентября, — Ред.) окончательный расчет составляет $3,6 млрд, а для 2022-го — $2,6 млрд, то есть всего $6,2 млрд, — пояснила она.

Заместитель спикера Пентагона добавила, что несоответствие не ограничит размер ни одного из пакетов помощи Украине, который выделялся из запасов США, как и одобренного Конгрессом финансирования с этой же целью.

Кроме того, эти ошибки дают возможность Минобороны США переоценить стоимость предоставленного Украине оборудования, “чтобы гарантировать, что мы используем самые точные методы учета”.

Перераспределение средств по стоимости помощи позволит Белому дому предоставить новые пакеты помощи Украине, не согласовывая дополнительные финансовые расходы с Конгрессом США.

Фото: DOD

Источник: NowThis News

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