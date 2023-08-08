Украина в четыре раза нарастила производство ПТРК Стугна-П

Украина с начала года в четыре раза нарастила производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Стугна-П.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Вооруженные силы Украины с помощью этого ПТРК уничтожают танки и другую вражескую технику россиян.

— В июле произвели в четыре раза больше Стугн, чем в январе. И мы движемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы ее не производили сейчас, ее будет недостаточно, — подчеркнул Александр Камышин.

Министр отметил, что по всем техническим параметрам Стугна обходит ПТРК Javelin.

Камышин отметил, что американские Javelin — очень хорошее оружие, однако Украина хочет увеличивать производство собственного продукта и в будущем побороться за то, чтобы именно наш продукт был достойно представлен на внешних рынках.

Сейчас оборонно-промышленный комплекс Украины стремительно наращивает обороты, ведь гражданские предприятия начинают выпускать оборонную продукцию.

Например, в феврале 2023 года в Украине было по два поставщика корпусов мин 82 мм и 120 мм, а на сегодня их количество возросло соответственно до 14 и 13. Кроме того, до начала войны 80% отрасли ОПК составлял госсектор, тогда как сегодня его доля уменьшилась.

— И через пять лет после завершения войны нашей победой, я уверен, что будет только наоборот: только 20% останется в государственных руках. И при этом мы ничего не планируем приватизировать. Главная причина — частные компании развиваются быстрее государственных, — подчеркнул глава Минстратегпрома.

ПТРК Стугна-П является разработкой госпредприятия Луч.

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