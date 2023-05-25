На Закарпатье производят макеты ПТРК Стугна: как это помогает ВСУ

На Закарпатье волонтеры изготавливают макеты противотанковых ракетных комплексов Стугна-П. Отправляют их воинам на фронт в горячие точки. Враг охотится на наши Стугны, потому что это мощное современное оружие, способное уничтожить все виды бронетехники окупантов.

Наши герои выставляют макеты на ложные позиции, враг по ним стреляет, тратит дорогие снаряды и выдает свое расположение. Макет Стугны – точная копия оригинала. Детали для него мастера производят в разных цехах в нескольких закарпатских селах из подручных материалов.

Контейнер для ракет сделан из куска жести, пластиковых заглушек к канализационным трубам и цветочного горшка. Система наведения на макете деревянная. Все детали тщательно вырезают столяры. Вместо кнопок для запуска – металлические пуговицы.

Волонтеры уже наладили серийное производство макетов, чтобы сильнее истощать россиян. Следующая партия муляжей поступит на передовую в июне.

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