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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна в чотири рази наростила виробництво ПТРК Стугна-П

ПТРК Стугна
Фото: УНІАН

Україна від початку року в чотири рази наростила виробництво протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Стугна-П.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Збройні сили України за допомогою цього ПТРК знищують танки та іншу ворожу техніку росіян.

– У липні виробили у чотири рази більше Стугни, ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Хоч би скільки ми її не виробляли зараз, її буде недостатньо, – наголосив Олександр Камишін.

Міністр зауважив, що за всіма технічними параметрами Стугна обходить ПТРК Javelin.

Камишін наголосив, що американські Javelin – є дуже хорошою зброєю, проте Україна хоче збільшувати виробництво власного продукту й у майбутньому поборотися за те, щоб саме наш продукт був гідно представлений на зовнішніх ринках.

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Зараз оборонно-промисловий комплекс України стрімко нарощує оберти, адже цивільні підприємства починають випускати оборонну продукцію.

Наприклад, у лютому 2023 року в Україні було по два постачальники корпусів мін 82 мм і 120 мм, а на сьогодні їхня кількість зросла відповідно до 14 і 13. Крім того, до початку війни 80% галузі ОПК становив держсектор, тоді як сьогодні його частка зменшилася.

– І через п’ять років після завершення війни нашою перемогою, я впевнений, що буде тільки навпаки: тільки 20% залишиться в державних руках. І при цьому ми нічого не плануємо приватизувати. Головна причина – приватні компанії розвиваються швидше за державні, – наголосив глава Мінстратегпрому.

ПТРК Стугна-П є розробкою держпідприємства Луч.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні
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