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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Міст знову перекрили. У Криму повідомляють про вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Зазначено, що росіяни знову перекрили Кримський міст.

Вчора місцеві жителі повідомляли про гучний вибух окупованому Джанкої і приліт в Октябрському Красногвардійського району.

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Війна в Україні, Крим
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