Міст знову перекрили. У Криму повідомляють про вибухи
У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Зазначено, що росіяни знову перекрили Кримський міст.
Вчора місцеві жителі повідомляли про гучний вибух окупованому Джанкої і приліт в Октябрському Красногвардійського району.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський