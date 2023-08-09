Оккупационные власти Крыма запретили поднимать крымскотатарский флаг на школьных линейках

В Крыму оккупационные власти запретили поднимать крымскотатарский флаг вместе с флагом России и так называемой республики Крым на школьных линейках.

Об этом сообщает Крым SOS, ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание, в школах также запретили планировать некоторые мероприятия, например ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая.

– Накануне памятных дат в крымскотатарских школах будет работать специальная комиссия, поскольку планирование таких мероприятий будет рассматриваться как подготовка провокаций, – говорится в сообщении.

По данным Крым SOS, письменного распоряжения о запрете флага не было, однако в школы приходили “от администрации”, то есть — так называемого главы Крыма Сергея Аксенова и отметили, что поднимать можно только флаг РФ и так называемой “республики Крым”.

Также журналисты отмечают, что после оккупации Крыма россиянами на полуострове резко снизилось количество крымскотатарских школ.

Напомним, 23 августа состоится саммит Крымской платформы, где будут обсуждать территориальную целостность и будущее Крыма, а также безопасность в Азово-Черноморском регионе.

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