Окупаційна влада Криму заборонила підіймати кримськотатарський стяг на шкільних лінійках

У Криму окупаційна влада заборонила підіймати кримськотатарський стяг разом із прапором Росії та так званої республіки Крим на шкільних лінійках.

Про це повідомляє Крим SOS, посилаючись на власні джерела.

Як пише видання, у школах також заборонили планувати деякі заходи, наприклад до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня.

– Напередодні пам’ятних дат у кримськотатарських школах працюватиме спеціальна комісія, оскільки планування таких заходів розглядатиметься як підготовка провокацій, – йдеться у повідомленні.

За даними Крим SOS, письмового розпорядження про заборону прапора не було, однак до шкіл приходили “від адміністрації”, тобто – так званого глави Криму Сергія Аксьонова та наголосили, що підіймати можна лише прапор РФ та так званої “республіки Крим”.

Також журналісти зазначають, що після окупації Криму росіянами, на півострові різко зменшилася кількість кримськотатарських шкіл.

Нагадаємо, 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи, де будуть обговорювати територіальну цілісність та майбутнє Криму, а також безпеку в Азово-Чорноморському регіоні.

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