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Юлия Захарченко, редактор ленты

Оккупированный Крым — без воды: Стрелец объяснил, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на водоснабжение

Крим, Гніздо ластівки замок
Фото: Depositphotos

Крымский полуостров обеспечивается водой через Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища в случае, если уровень там выше 14 м. По последним данным, уровень в хранилище уже меньше 14 м, поэтому сейчас временно оккупированный Крым останется без воды.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Полуостров Крым обеспечивается в основном водой через Северо-Крымский канал. Но он берет воду в Каховском водохранилище только тогда, если уровень воды в водохранилище выше 14 м. На сегодня этот уровень ниже 14 м, поэтому вода уже в Северо-Крымский канал не попадает, — рассказал Руслан Стрелец.

По его словам, российские войска уже понимают свою потенциальную слабость и даже не переживают о том, что Крымский полуостров останется без водоснабжения.

— Это свидетельствует о том, что российская армия уже настолько отчаянная, что, понимая свою потенциальную слабость, даже не думает о том, что Крым останется просто без воды. Я уверен, что вода уже не попадает по Северо-Крымскому каналу. Остается лишь вопрос, насколько ее хватит, — утверждает министр защиты окружающей среды.

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