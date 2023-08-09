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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ после паузы вывела ракетоноситель в Черное море: сколько Калибров готовы к применению

Російський підводний човен проєкту Варшавянка, що є носієм Калібрів

Утром 9 августа в Черном море дежурит российский ракетоноситель.

Об этом сообщают в Военно-морских силах ВСУ.

Не исключено, что это может быть подлодка проекта Варшавянка с четырьмя Калибрами на борту, о выходе которой еще ночью предупреждали в Оперативном командовании Юг.

Кроме подводного ракетоносителя, по данным ВМС ВСУ, РФ вывела в море еще четыре корабля.

– Силы противовоздушной обороны Украины – в постоянной готовности. Сигналы воздушной тревоги – обязательны для реагирования, – отмечают в ОК Юг.

В Азовском море находится один вражеский корабль.

В Средиземном море – восемь кораблей РФ, среди них два – носители крылатых ракет Калибр общим залпом до 24 ракет.

Заметим, что два дня в Черном море не было вражеских ракетоносителей. В последний раз ВМС ВСУ фиксировали российские ракетоносители утром 6 августа.

7 августа руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк напоминала, что такая тактика является привычной для россиян.

Оккупанты часто после мощных обстрелов берут паузу для переснаряжения, однако могут наносить и точечные удары.

Возможны удары даже из пунктов базирования РФ, хотя это и небезопасно для самих захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 532-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ, ОК Юг

Фото: Минобороны России

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