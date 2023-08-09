РФ после паузы вывела ракетоноситель в Черное море: сколько Калибров готовы к применению
Утром 9 августа в Черном море дежурит российский ракетоноситель.
Об этом сообщают в Военно-морских силах ВСУ.
Не исключено, что это может быть подлодка проекта Варшавянка с четырьмя Калибрами на борту, о выходе которой еще ночью предупреждали в Оперативном командовании Юг.
Кроме подводного ракетоносителя, по данным ВМС ВСУ, РФ вывела в море еще четыре корабля.
– Силы противовоздушной обороны Украины – в постоянной готовности. Сигналы воздушной тревоги – обязательны для реагирования, – отмечают в ОК Юг.
В Азовском море находится один вражеский корабль.
В Средиземном море – восемь кораблей РФ, среди них два – носители крылатых ракет Калибр общим залпом до 24 ракет.
Заметим, что два дня в Черном море не было вражеских ракетоносителей. В последний раз ВМС ВСУ фиксировали российские ракетоносители утром 6 августа.
7 августа руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк напоминала, что такая тактика является привычной для россиян.
Оккупанты часто после мощных обстрелов берут паузу для переснаряжения, однако могут наносить и точечные удары.
Возможны удары даже из пунктов базирования РФ, хотя это и небезопасно для самих захватчиков.
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Фото: Минобороны России
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский