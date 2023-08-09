РФ після паузи вивела ракетоносій у Чорне море: скільки Калібрів готові до застосування
Уранці 9 серпня в Чорному морі чергує російський ракетоносій.
Про це повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.
Не виключено, що це може бути підводний човен проєкту Варшавянка із чотирма Калібрами на борту, про вихід якого ще вночі попереджали в Оперативному командуванні Південь.
Крім підводного ракетоносія, за даними ВМС ЗСУ, РФ вивела в море ще чотири кораблі.
– Сили протиповітряної оборони України – у постійній готовності. Сигнали повітряної тривоги – обов’язкові для реагування, – наголошують в ОК Південь.
В Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.
У Середземному морі – вісім кораблів РФ, серед них два – носії крилатих ракет Калібр загальним залпом до 24 ракет.
Зауважимо, що два дні в Чорному морі не було ворожих ракетоносіїв. Востаннє ВМС ЗСУ фіксували російські ракетоносії вранці 6 серпня.
7 серпня керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк нагадувала, що така тактика є звичною для росіян.
Окупанти часто після потужних обстрілів беруть паузу для переспорядження, однак можуть завдавати й точкових ударів.
Можливі удари навіть із пунктів базування РФ, хоч це й небезпечно для самих загарбників.
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Джерело: ВМС ЗСУ, ОК Південь
Фото: Міноборони Росії
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський