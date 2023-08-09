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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ після паузи вивела ракетоносій у Чорне море: скільки Калібрів готові до застосування

Російський підводний човен проєкту Варшавянка, що є носієм Калібрів

Уранці 9 серпня в Чорному морі чергує російський ракетоносій.

Про це повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.

Не виключено, що це може бути підводний човен проєкту Варшавянка із чотирма Калібрами на борту, про вихід якого ще вночі попереджали в Оперативному командуванні Південь.

Крім підводного ракетоносія, за даними ВМС ЗСУ, РФ вивела в море ще чотири кораблі.

– Сили протиповітряної оборони України – у постійній готовності. Сигнали повітряної тривоги – обов’язкові для реагування, – наголошують в ОК Південь.

В Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі – вісім кораблів РФ, серед них два – носії крилатих ракет Калібр загальним залпом до 24 ракет.

Зауважимо, що два дні в Чорному морі не було ворожих ракетоносіїв. Востаннє ВМС ЗСУ фіксували російські ракетоносії вранці 6 серпня.

7 серпня керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк нагадувала, що така тактика є звичною для росіян.

Окупанти часто після потужних обстрілів беруть паузу для переспорядження, однак можуть завдавати й точкових ударів.

Можливі удари навіть із пунктів базування РФ, хоч це й небезпечно для самих загарбників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ, ОК Південь

Фото: Міноборони Росії

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