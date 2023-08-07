Массированные обстрелы пока на паузе. В ОК Юг рассказали о тактике ударов РФ в ближайшие дни
После массированных обстрелов Украины россиянам нужно время, чтобы подготовиться к новым ударам.
Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.
— Мощно отстрелявшись, враг, как правило, берет паузу. Но здесь надо тоже быть начеку и понимать, что враг время от времени тактику меняет. Вполне вероятно, что они могут применять точечные одиночные удары, — сказала она.
Гуменюк отметила, что это “не запугивание, а предупреждение, чтобы люди не расслаблялись”.
По словам представительницы ОК Юг, пока ни одного ракетоносителя на службе нет. Вероятно, россияне переснаряжаются и им нужно определенное время для того, чтобы сладить свои действия.
— Пару дней мы можем говорить о том, что они могут использовать или баллистические угрозы, или любые способы атак прифронтовых территорий. Ракетный и дроновый террор сейчас на определенной паузе. Хотя РФ может быть нужно и меньше времени, чем пару дней, — добавила она.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на прошлой неделе наиболее ожесточенные боевые действия происходили на Востоке Украины. А самым горячим было Купянское направление.
Источник: телемарафон
Фото: Ukraine Media Center
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