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Украинские истребители Су-24 стали ночным кошмаром Путина и РФ пытается их уничтожить — СМИ

Су-24 ЗСУ
Фото: Depositphotos

Украинские истребители Су-24 являются ночным кошмаром для войск кремлевского диктатора Владимира Путина, которые всеми силами пытаются уничтожить это мощное оружие.

Об этом пишет швейцарское издание Blick.

— У России новая цель: военное руководство Путина все чаще нацеливается на базы украинских самолетов Су-24, — говорится в материале.

Причина в том, что за последние несколько недель Украина сумела неоднократно поразить цели на всех оккупированных Россией территориях, например место размещения российских генералов в Бердянске, оружейные заводы в Луганске, мосты, ведущие на Крымский полуостров.

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Преимущественно это удалось сделать западными крылатыми ракетами типа Storm Shadow и Scalp. Отмечается, что заслугой того, что украинцы смогли нанести такие большие разрушения ключевым российским логистическим узлам и маршрутам поставок, являются не сами по себе высокотехнологичные ракеты, а прежде всего переоборудованные машины Су-24.

— Сейчас хозяин Кремля Владимир Путин признал истребители возможной слабой стороной украинцев, — говорится в материале.

В течение недель российские войска атаковали базы ВВС на западе Украины, где, как они считают, базируются истребители Су-24. В частности, неоднократно обстреливали авиабазу в Староконстантинове.

Итальянский военный эксперт Томас К. Тейнер оценивает российскую тактику, впрочем, как “не очень удачную”.

— Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базе, где размещены эти самолеты. И все же Россия терпит неудачи снова и снова, — отмечает он.

Недавние обстрелы мостов в Чонгаре и Геническе свидетельствуют о том, что ракеты Storm Shadow и Scalp могут поражать критические объекты российской оккупации на востоке и юге Украины днем и ночью.

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Украинские истребители Су-24 стали ночным кошмаром Путина и РФ пытается их уничтожить — СМИ

По данным немецкого издания Bild, проблемы для россиян также вызывает тот факт, что украинские ВВС каждые 24 часа перемещают самолеты Су на другую базу.

В статье отмечают, что все авиабазы советских времен восстановлены, а на магистралях используются секретные взлетно-посадочные полосы. Несколько зенитных систем Patriot и Iris-T были развернуты именно для защиты ценных истребителей и баз.

Путин может быть не в восторге от неудачной охоты на украинские истребитель, заключает автор.

Война в Украине, Военная техника
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