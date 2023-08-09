Украинские истребители Су-24 стали ночным кошмаром Путина и РФ пытается их уничтожить — СМИ
Украинские истребители Су-24 являются ночным кошмаром для войск кремлевского диктатора Владимира Путина, которые всеми силами пытаются уничтожить это мощное оружие.
Об этом пишет швейцарское издание Blick.
— У России новая цель: военное руководство Путина все чаще нацеливается на базы украинских самолетов Су-24, — говорится в материале.
Причина в том, что за последние несколько недель Украина сумела неоднократно поразить цели на всех оккупированных Россией территориях, например место размещения российских генералов в Бердянске, оружейные заводы в Луганске, мосты, ведущие на Крымский полуостров.
Преимущественно это удалось сделать западными крылатыми ракетами типа Storm Shadow и Scalp. Отмечается, что заслугой того, что украинцы смогли нанести такие большие разрушения ключевым российским логистическим узлам и маршрутам поставок, являются не сами по себе высокотехнологичные ракеты, а прежде всего переоборудованные машины Су-24.
— Сейчас хозяин Кремля Владимир Путин признал истребители возможной слабой стороной украинцев, — говорится в материале.
В течение недель российские войска атаковали базы ВВС на западе Украины, где, как они считают, базируются истребители Су-24. В частности, неоднократно обстреливали авиабазу в Староконстантинове.
Итальянский военный эксперт Томас К. Тейнер оценивает российскую тактику, впрочем, как “не очень удачную”.
— Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базе, где размещены эти самолеты. И все же Россия терпит неудачи снова и снова, — отмечает он.
Недавние обстрелы мостов в Чонгаре и Геническе свидетельствуют о том, что ракеты Storm Shadow и Scalp могут поражать критические объекты российской оккупации на востоке и юге Украины днем и ночью.
По данным немецкого издания Bild, проблемы для россиян также вызывает тот факт, что украинские ВВС каждые 24 часа перемещают самолеты Су на другую базу.
В статье отмечают, что все авиабазы советских времен восстановлены, а на магистралях используются секретные взлетно-посадочные полосы. Несколько зенитных систем Patriot и Iris-T были развернуты именно для защиты ценных истребителей и баз.
Путин может быть не в восторге от неудачной охоты на украинские истребитель, заключает автор.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский