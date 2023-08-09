Українські винищувачі Су-24 стали нічним кошмаром Путіна і РФ намагається їх знищити – ЗМІ
Українські винищувачі Су-24 є нічним кошмаром для військ кремлівського диктатора Володимира Путіна, які всіма силами намагаються знищити цю потужну зброю.
Про це пише швейцарське видання Blick.
– У Росії нова мета: військове керівництво Путіна все частіше націлюється на бази українських літаків Су-24, – йдеться у матеріалі.
Причина в тому, що за останні кілька тижнів Україна зуміла неодноразово уразити цілі на всіх окупованих Росією територіях, як-от місце розміщення російських генералів у Бердянську, збройні заводи у Луганську, мости, що ведуть на Кримський півострів.
Переважно це вдалося зробити західними крилатими ракетами типу Storm Shadow і Scalp. Зазначається, що заслугою того, що українці змогли завдати таких великих руйнувань ключовим російським логістичним вузлам і маршрутам постачання, є не самі по собі високотехнологічні ракети, а насамперед переобладнані машини Су-24.
– Наразі господар Кремля Володимир Путін визнав винищувачі можливою слабкою стороною українців, – йдеться у матеріалі.
Протягом тижнів російські війська атакували бази ВПС на заході України, де, як вони підозрюють, базуються винищувачі Су-24. Зокрема, неодноразово обстрілювали авіабазу в Старокостянтинові.
Італійський військовий експерт Томас К. Тейнер оцінює російську тактику, втім, як “не дуже вдалу”.
– Росія запускає 90% своїх крилатих і балістичних ракет по базі, де розміщені ці літаки. І все ж Росія зазнає невдач знову і знову, – зазначає він.
Нещодавні обстріли мостів у Чонгарі та Генічеську свідчать про те, що ракети Storm Shadow і Scalp можуть уражати критичні об’єкти російської окупації на сході та півдні України вдень і вночі.
За даними німецького видання Bild, проблеми для росіян також викликає той факт, що українські ВПС кожні 24 години переміщують літаки Су на іншу базу.
У статті зазначають, що усі авіабази радянських часів відновлено, а на магістралях використовуються секретні злітно-посадкові смуги. Кілька зенітних систем Patriot і Iris-T були розгорнуті саме для захисту цінних винищувачів і баз.
Путін може бути не в захваті від невдалого полювання на українські винищувач, підсумовує автор.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський