Українські винищувачі Су-24 стали нічним кошмаром Путіна і РФ намагається їх знищити – ЗМІ

Українські винищувачі Су-24 є нічним кошмаром для військ кремлівського диктатора Володимира Путіна, які всіма силами намагаються знищити цю потужну зброю.

Про це пише швейцарське видання Blick.

– У Росії нова мета: військове керівництво Путіна все частіше націлюється на бази українських літаків Су-24, – йдеться у матеріалі.

Причина в тому, що за останні кілька тижнів Україна зуміла неодноразово уразити цілі на всіх окупованих Росією територіях, як-от місце розміщення російських генералів у Бердянську, збройні заводи у Луганську, мости, що ведуть на Кримський півострів.

Переважно це вдалося зробити західними крилатими ракетами типу Storm Shadow і Scalp. Зазначається, що заслугою того, що українці змогли завдати таких великих руйнувань ключовим російським логістичним вузлам і маршрутам постачання, є не самі по собі високотехнологічні ракети, а насамперед переобладнані машини Су-24.

– Наразі господар Кремля Володимир Путін визнав винищувачі можливою слабкою стороною українців, – йдеться у матеріалі.

Протягом тижнів російські війська атакували бази ВПС на заході України, де, як вони підозрюють, базуються винищувачі Су-24. Зокрема, неодноразово обстрілювали авіабазу в Старокостянтинові.

Італійський військовий експерт Томас К. Тейнер оцінює російську тактику, втім, як “не дуже вдалу”.

– Росія запускає 90% своїх крилатих і балістичних ракет по базі, де розміщені ці літаки. І все ж Росія зазнає невдач знову і знову, – зазначає він.

Нещодавні обстріли мостів у Чонгарі та Генічеську свідчать про те, що ракети Storm Shadow і Scalp можуть уражати критичні об’єкти російської окупації на сході та півдні України вдень і вночі.

За даними німецького видання Bild, проблеми для росіян також викликає той факт, що українські ВПС кожні 24 години переміщують літаки Су на іншу базу.

У статті зазначають, що усі авіабази радянських часів відновлено, а на магістралях використовуються секретні злітно-посадкові смуги. Кілька зенітних систем Patriot і Iris-T були розгорнуті саме для захисту цінних винищувачів і баз.

Путін може бути не в захваті від невдалого полювання на українські винищувач, підсумовує автор.

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