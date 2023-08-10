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Бедрак Виктория, редактор ленты

Канада отправила Украине бронемашины Senator, Резников показал видео

Канада отправила Украине бронемашины Senator, Резников показал видео
Фото: Getty Images

Украина получила от Канады новые бронемашины Senator.

Соответствующее видео опубликовал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

— Эти бронированные машины помогут защитить наших военных во время выполнения боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших воинов, потому что, в конце концов, именно люди могут победить в этой войне, — говорится в сообщении.

Министр отметил, что рад тому, что Украина и канадские партнеры разделяют одинаковые взгляды на поле боя.

Резников также поблагодарил правительство и народ Канады.

Ранее спикер Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что уже на следующей неделе США планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

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Война в Украине, Канада, Алексей Резников
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