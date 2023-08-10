Канада отправила Украине бронемашины Senator, Резников показал видео
Украина получила от Канады новые бронемашины Senator.
Соответствующее видео опубликовал глава Минобороны Украины Алексей Резников.
— Эти бронированные машины помогут защитить наших военных во время выполнения боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших воинов, потому что, в конце концов, именно люди могут победить в этой войне, — говорится в сообщении.
Министр отметил, что рад тому, что Украина и канадские партнеры разделяют одинаковые взгляды на поле боя.
Резников также поблагодарил правительство и народ Канады.
Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!
These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.
I’m glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023
Ранее спикер Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что уже на следующей неделе США планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский