Канада відправила Україні бронемашини Senator, Резніков показав відео

Україна отримала від Канади нові бронемашини Senator.

Відповідне відео опублікував глава Міноборони України Олексій Резніков.

Міністр зазначив, що радий тому, що Україна та канадські партнери поділяють однакові погляди на поле бою.

Резніков також подякував уряду і народу Канади.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I’m glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023