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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Канада відправила Україні бронемашини Senator, Резніков показав відео

Канада відправила Україні бронемашини Senator, Резніков показав відео
Фото: Getty Images

Україна отримала від Канади нові бронемашини Senator.

Відповідне відео опублікував глава Міноборони України Олексій Резніков.

– Ці броньовані машини допоможуть захистити наших військових під час виконання бойових завдань. Вони врятують тисячі життів наших воїнів. Тому що, врешті-решт, саме люди можуть перемогти у цій війні, – йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що радий тому, що Україна та канадські партнери поділяють однакові погляди на поле бою.

Резніков також подякував уряду і народу Канади.

Раніше речник Держдепу Меттью Міллер повідомив, що вже наступного тижня США планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

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Війна в Україні, Канада, Олексій Резніков
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