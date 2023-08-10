Канада відправила Україні бронемашини Senator, Резніков показав відео
Україна отримала від Канади нові бронемашини Senator.
Відповідне відео опублікував глава Міноборони України Олексій Резніков.
– Ці броньовані машини допоможуть захистити наших військових під час виконання бойових завдань. Вони врятують тисячі життів наших воїнів. Тому що, врешті-решт, саме люди можуть перемогти у цій війні, – йдеться у повідомленні.
Міністр зазначив, що радий тому, що Україна та канадські партнери поділяють однакові погляди на поле бою.
Резніков також подякував уряду і народу Канади.
Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!
These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.
I’m glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023
Раніше речник Держдепу Меттью Міллер повідомив, що вже наступного тижня США планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський