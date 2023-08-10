Любил Карпаты, шоколад и доказал, что Русь — это Украина: кем был Михаил Грушевский

— Благодаря исторической памяти человек становится личностью, народ — нацией, страна — государством, — говорил председатель Центральной Рады УНР Михаил Грушевский.

Он – один из самых известных среди фигур XX века, выдающийся историк, патриот своего народа и автор многотомной Истории Украины-Руси. Именно Грушевский объявил о III Универсале, в котором говорилось: отныне Украина становится Украинской Народной Республикой.

А в январе 1918 года IV Универсалом УЦР была провозглашена независимость УНР: в нем говорилось о самостоятельности УНР, поручалось правительству заключить мир с центральными государствами и объявлялось об оборонительной войне с большевистской Россией.

Факты ICTV рассказывают, чем увлекался Михаил Грушевский и какое на самом деле сейчас имеет значение его труд История Украины-Руси в реалиях полномасштабной войны России против Украины.

Михаил Грушевский родился в 1866 году в городе Холм, что в современной Польше. Он вспоминал, что его родители были настоящими патриотами Украины и в далеких краях сумели передать своим детям “теплую привязанность ко всему украинскому — языку, песням, традициям”.

В своей автобиографии он писал, что “рос среди мечтаний и фантазий”. Он признавался, что во время учебы в тифлисской гимназии “с увлечением читал все, что мог достать по истории: истории литературы и этнографии Украины”.

Тогда же он увлекся трудами Николая Костомарова, Пантелеймона Кулиша и Михаила Максимовича. Уже в 1885 году он опубликовал рассказ Бех-аль-Джугур, написанный под влиянием событий в Судане, и рассказ Бедная девушка. Впоследствии он определил, что его мечта — стать “украинским литератором и ученым”, и выбрал специальностью историю Украины.

Во время учебы в Киевском университете он написал немало исторических эссе под руководством историка Владимира Антоновича, в частности Южно-русские господарские замки в половине XVI века, который впоследствии перепечатывался различными изданиями.

Значение Истории Украины-Руси

Самым выдающимся трудом Грушевского считается История Украины-Руси. Это десятитомная монография, в которой излагается история Украины от древнейших времен до второй половины XVII века. Он писал ее с перерывами на протяжении 38 лет.

В первую очередь в своей работе он определяет, что создателем государства Украины-Руси или Киевского государства был украинский этнос. Грушевский отмечал, что не может быть “общерусской” истории, как нет “общерусской” народности, поэтому надо прощаться с фикцией, что “русская история”, подменяемая на каждом шагу великорусской, — это история “общерусская”.

— Даже название этого труда может быть демонстрацией в целом новой концепции, которую Грушевский составил. Именно он этим названием выявил преемственность нашего государства от Руси. Это название апеллирует не просто к истории Украины. Этот труд своим названием абсолютно перечеркивал имперскую идентичность и свидетельствовал, что Украина — это Русь. Огромная ценность труда Михаила Грушевского в том, что само название является основой его концепции. О том, что мы не просто территории, о том, что мы являемся государством, которое наследует средневековое государство Русь, — сказал в комментарии Фактам ICTV историк Александр Алферов.

Грушевский описывал историю Руси, описывал казацкую, литовскую, польскую эпоху, но одновременно с тем, перед ним стоял вопрос: когда надо начинать писать об истории Украины и ее глубине. Алферов отметил, что Грушевский справился с этим абсолютно прекрасно.

— Он взял новейшие на тот момент археологические исследования. Если мы посмотрим на начало истории Украины, то он их выводит из эпохи 4-5 тыс. лет от сегодняшнего дня, а именно он привязывает происхождение украинцев к трипольской культуре. Это тоже было определенное новаторство. Объяснить глубину истории не от легенды об основании Киева или о трех братьях Чехе, Лехе и Русе, а привязать к археологическим памятникам, — указывает историк.

Таким образом выдающийся академик продемонстрировал многотысячелетнюю историю и влияние культур на дальнейшее формирование украинской нации.

Грушевский закончил писать свой труд в 1933 году, за год до смерти. Десятый том охватывает период после смерти Богдана Хмельницкого и до событий 1658 года, в частности Гадячского соглашения. В нем прослеживается история формирования украинско-шведского союза и конфликт с Москвой.

Альферов говорит, что о дальнейшем историческом периоде Украины тогда было уже опасно писать, ведь начинался период украинских гетманов, время Руины, и гетманов, которые в дальнейшем начали бороться против Москвы: в частности Игнатович, Брюховецкий, Самойлович и Мазепа.

— Соответственно, если бы он успел написать это гораздо раньше, то этот труд был бы завершен до завершения Гетманата. Но в то время, когда он вернулся уже в СССР, дописывать этот труд было опасно, — сказал Алферов.

Впрочем, царская, советская и нынешняя Россия никогда не признавала и запрещала труд Грушевского, потому что в ней была неудобная их пропаганде правда о становлении украинской нации. Тогда великий историк предупредил украинцев: Любые оккупанты забирают родину, когда не встречают сопротивление нации.

Любил сладости, кофе и Карпаты

Но не историей единой. Об увлечениях выдающегося историка информации не так много. Известно, что Грушевский очень любил сладости и конфеты. В расходах за 1893 год в его записной книжке постоянно фигурируют конфеты и шоколад, отмечала директор историко-мемориального музея Михаила Грушевского в Киеве Светлана Панькова.

Например, в дневнике есть записи о расходах: конфеты — 75 коп., шоколад: 15 коп., 50 коп., 30 коп. Грушевский часто заказывал мармелады, тортики, конфеты — кофейные, шоколадные, фруктовые, — а также миндальное драже, орешки в шоколадной и сахарной глазури.

В XIX веке кофе для Киева был экзотикой, поэтому тогда в украинской столице гостей часто угощали чаем. Впрочем, уже с переездом во Львов Грушевский “записался” к ценителям кофе. Местом встречи профессор часто выбирал именно львовские кафе. Со временем расходы на кофе стали даже больше, чем на шоколад и сладости.

Яркие страницы жизни семьи Грушевских были связаны с художником-импрессионистом Иваном Трушем. Он был верным другом семьи профессора, а сам глава УЦР имел немало его картин. В начале прошлого века Труш рисовал портреты Грушевского, его жены Марии и их дочери Екатерины.

А еще Грушевский любил Карпаты и коллекционировал гуцульские древности, которые покупал и заказывал у народных мастеров. Одну из комнат на вилле во Львове он даже обустроил в гуцульском стиле. По образцам косовской керамики Грушевский заказал живописную гуцульскую печь.

Первая мировая война застала Грушевского в Криворовне, и он был вынужден вернуться в Киев, где его арестовало царское правительство, обвинив в “шпионаже и измене”. Его сослали в Симбирск, после чего начались гонения на историка. Российские войска сожгли его усадьбу в Криворовне, а затем и разбомбили авиацией его дом на Паньковской в Киеве. Благодаря фотографиям и воспоминаниям гуцульскую комнату профессора на вилле во Львове удалось восстановить.

Последние годы своей жизни он вынужден был жить в Москве. В 1931 году Грушевского арестовали как руководителя вымышленного чекистами “Украинского националистического центра”. Чтобы выбить из него “показания”, советы посадили его дочь Екатерину, а в 1933 году закрыли дело ввиду его “смерти”, хотя сам он умер годом позже.

И к этому, похоже, кремлевский режим тоже приложил руку. В конце 1934 года Грушевский отдыхал в санатории в Кисловодске (ныне РФ) и заболел карбункулом. Грушевский просил, чтобы операцию сделал его проверенный друг, но ему отказали. И ее делал главный врач местной больницы, который не был хирургом. Грушевский умер спустя три дня после операции от заражения крови.

Тело Грушевского перевезли в Киев и похоронили на Байковом кладбище. В некрологе кощунственно отметили “большие заслуги перед Украинской Советской Социалистической Республикой”. Позже своей смертью умерли только двое учеников Грушевского.

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