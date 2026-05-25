100 лет назад убили Симона Петлюру: каким был при жизни главный атаман войск УНР

Путь освобождения каждой нации густо окроплен кровью. Нашей — точно так же. Кровью чужой и своей. Вражеской и родной, писал Симон Петлюра в статье Памяти павших за государственность в январе 1926 года.

Фигура главного атамана войск УНР, а со временем и главы Директории Симона Петлюры — одна из тех, которые знаменуют начало Украинского государства. Именно поэтому он, как и Степан Бандера или Иван Мазепа, засели костью в горле у россиян даже после смерти.

25 мая 2026 года исполняется 100 лет после убийства Симона Петлюры, а россияне во главе со своим диктатором продолжают придумывать о нем разные глупости и небылицы. В стремлении демонизировать украинских борцов за независимость там всегда лепили нарративы об “ужасных мазепинцах, петлюровцах и бандеровцах”.

Сейчас смотрят

Это свидетельствует лишь об одном: что такая “величественная и грозная” Москва на самом деле всегда боялась и продолжает бояться украинцев и Украины.

Но что мы знаем о настоящем Симоне Петлюре, кроме выдумок российской пропаганды и общеизвестных фактов, что он был одним из создателей Украинской Народной Республики, генеральным секретарем по военным делам, атаманом армии и возглавлял Директорию УНР после свержения гетманата Павла Скоропадского.

Симон Петлюра родился в 1879 году в Полтаве в многодетной набожной семье. Начальное образование получил в церковно-приходской школе. Затем была духовная семинария, но с юных лет он выбрал не служение Богу, а служение Украине.

Будучи студентом старшего класса духовной семинарии, как отмечает журналист Аким Галимов в своем YouTube-канале, он без разрешения руководства пригласил в учебное заведение известного украинского композитора Николая Лысенко. Петлюра произнес в его честь речь и организовал выступление хора, который исполнил запрещенную царской цензурой кантату композитора Бьют пороги. За это Петлюру исключили из семинарии с формулировкой “за мазепинский дух”.