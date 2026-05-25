100 лет назад убили Симона Петлюру: каким был при жизни главный атаман войск УНР
Путь освобождения каждой нации густо окроплен кровью. Нашей — точно так же. Кровью чужой и своей. Вражеской и родной, писал Симон Петлюра в статье Памяти павших за государственность в январе 1926 года.
Фигура главного атамана войск УНР, а со временем и главы Директории Симона Петлюры — одна из тех, которые знаменуют начало Украинского государства. Именно поэтому он, как и Степан Бандера или Иван Мазепа, засели костью в горле у россиян даже после смерти.
25 мая 2026 года исполняется 100 лет после убийства Симона Петлюры, а россияне во главе со своим диктатором продолжают придумывать о нем разные глупости и небылицы. В стремлении демонизировать украинских борцов за независимость там всегда лепили нарративы об “ужасных мазепинцах, петлюровцах и бандеровцах”.
Это свидетельствует лишь об одном: что такая “величественная и грозная” Москва на самом деле всегда боялась и продолжает бояться украинцев и Украины.
Но что мы знаем о настоящем Симоне Петлюре, кроме выдумок российской пропаганды и общеизвестных фактов, что он был одним из создателей Украинской Народной Республики, генеральным секретарем по военным делам, атаманом армии и возглавлял Директорию УНР после свержения гетманата Павла Скоропадского.
Симон Петлюра родился в 1879 году в Полтаве в многодетной набожной семье. Начальное образование получил в церковно-приходской школе. Затем была духовная семинария, но с юных лет он выбрал не служение Богу, а служение Украине.
Будучи студентом старшего класса духовной семинарии, как отмечает журналист Аким Галимов в своем YouTube-канале, он без разрешения руководства пригласил в учебное заведение известного украинского композитора Николая Лысенко. Петлюра произнес в его честь речь и организовал выступление хора, который исполнил запрещенную царской цензурой кантату композитора Бьют пороги. За это Петлюру исключили из семинарии с формулировкой “за мазепинский дух”.
Позже в своих публичных речах он цитировал гетмана, отмечая, что “имя Мазепы стало синонимом всего украинского, именем которого прозывают наши враги целую украинскую нацию”.
Он понимал, что с клеймом “мазепинец” стал мишенью для царских жандармов, и чтобы избежать ареста, уехал на Кубань. Там он продолжил свою революционную деятельность, в частности распространяя антицарские листовки. В конце концов, тайная полиция вышла на его след и арестовала, но он вышел под залог, который внесли его друзья и отец.
Большой любитель театра и журналист
В 1904 году он вернулся в Киев. В этот период будущий атаман войска УНР, указывает Галимов, окончательно раскрылся как журналист и публицист. Он сотрудничал со львовским Литературно-научным вестником, который редактировал поэт и писатель Иван Франко, а также с Записками Научного общества имени Шевченко под редакцией Михаила Грушевского.
В 1905 году он начал работать в первой ежедневной украинской общественно-политической и культурно-просветительской газете Громадська думка. Еще через год стал соредактором журнала Слово.
Также в 1906 году 25-летнего Петлюру по совету Грушевского назначили секретарем единственной на тот момент украинской газеты Рада после закрытия Громадської думки. Это свидетельствовало о том, что украинская интеллигенция высоко ценила его как журналиста и публициста.
Всего он оставил после себя около 150 статей, эссе и писем, где излагал свои взгляды на политику, культуру и войну.
Он также писал музыкальные обзоры и отзывы на украинские и иностранные книги. Свои материалы часто подписывал криптонимами и псевдонимами: Торнтон, С.Тагон, Симон Могила, Симон Ряст, Полтавченко и др.
Мало кто знает, но Петлюра работал заведующим литературной частью в театре Николая Садовского. Кроме того, как рассказывал генеральный директор Национального театра им. Франко Михаил Захаревич в интервью изданию Украина молодая, “первым меценатом франковцев был Симон Петлюра”. Тогда Гнат Юра надеялся, что театр получит стационарное помещение, но Петлюра передал здание Садовскому.
Все знают о конфликте Петлюры с Владимиром Винниченко. Последний вошел в историю как неоднозначный политик, но выдающийся драматург и писатель. Впрочем, пьесу автора Счастье жизни Петлюра беспощадно раскритиковал, отмечая: Считаем пьесу д. Винниченко небольшим достоянием для украинской литературы. Он отмечал, что в творчестве писателя “считаем ее за темное облачко, которое, дай Бог, чтобы не разрослось в большее и не сбило художника с ясного и чистого пути, на котором Винниченко стоял “не мудрствуя лукаво”.
Как указывает издание Локальная история, Петлюра считал, что действительно ценная чистая поэзия принадлежит перу Тараса Шевченко, в музыке настоящий гений — Николай Лысенко, а в драме — Михаил Старицкий и Иван Карпенко-Карый. Хотя, иногда он критиковал украинский репертуар театра за чрезмерные проявления этнографизма и “галушкового патриотизма”. Драматургам он советовал браться за социально актуальные темы, а режиссерам — обратить внимание на иностранные произведения.
— Истекает вот уже скоро два года, как украинская сцена могла фактически воспользоваться определенными театральными свободами, но Шекспир и мировой репертуар еще где-то далеко от нее, до сих пор господствует на ней Кропивницкий, Карпенко-Карый, Старицкий, наши старые знакомые, которые всем надоели, а в некоторых пьесах — хуже печеной редьки! — приводит цитату из его одной из рецензий это же издание.
Но когда один из российских театральных критиков посоветовал украинцам обратить внимание на российский репертуар, отмечает Локальная история, Петлюра сказал, что для украинцев более естественно, логично и полезно быть украинскими с широким всемирным репертуаром, а не “русско-украинскими”. Он советовал землякам обратить внимание на немецкую, норвежскую и польскую драматургии.
Его беспокоило изображение на украинской сцене евреев, которые почти во всех пьесах были мошенниками и ничтожествами с выразительными негативными чертами. Поэтому очень странным звучит фейк российской пропаганды о еврейских погромах, которые позже якобы организовал Симон Петлюра. А на самом деле ими руководил белогвардеец и украинофоб Антон Деникин.
Погромы, совершенные воинами армии УНР, были единичными. После этого Петлюра как верховный главнокомандующий украинского войска приказал арестовать и отдать под трибунал всех воинов, которые подстрекали к ним. Нейтрализации антисемитизма способствовала, в частности, реорганизация армии и усиление дисциплины в ее рядах.
Петлюра — пророк или просто не имел розовых очков?
Россия, а позже оккупационный советский режим боялись Петлюру, особенно его слов и действий. Со временем оказалось, что его цитаты стали пророческими. Самым большим препятствием для признания суверенности Украины он считал “гипноз самого имени Россия”. Он отмечал, что этот гипноз надо развеять, особенно в США и Франции.
— Дело разделения России надо поставить как дело спокойствия всего мира, как дело европейского равновесия и реально-материальной выгоды государств, — говорил он.
Петлюра верил и был уверен, что Украина как государство состоится. Он подчеркивал, что путь для Украинской Государственности пролегает через Киев, а не через Львов: “Только тогда, когда Украинская Государственность закрепится на горах Днепра и у Черного моря, только тогда можно думать, как о чем-то реальном, о собирании украинских земель, захваченных соседями”.
Все знают выражение немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, который еще в XIX веке заявил, что “договор с Россией не стоит той бумаги, на которой написан”. Но не так же ли метко, хотя и более пространно о слабости ко лжи и обману россиян высказался украинский атаман?
— Россиянин или, проще говоря, москаль, или русский, служит ли он царю-батюшке или социалистом-революционером себя называет, или, наконец, в большевики-коммунисты подался — он одинаков; без лжи жить не может; обманывать — для него первое дело. Обманом, ложью, подбоем и плутовством он целые века жил; обман для него второй натурой стал; обманом он другие народы порабощал, — писал он в рассказе Московская вошь.
Будем откровенны здесь оба попали выражениями в яблочко — как фон Бисмарк относительно “умения соблюдать” Россией соглашения, которые Москва превращает в филькины грамоты, так и Петлюра, относительно больной ложью России, дезинформационная кампания которой просочилась во все мировые щели.
На самом деле в жизни Петлюры был эпизод, когда он пытался достучаться до россиян, но в 1912 году в письме к Михаилу Грушевскому написал, что “путь сей считаю мыльным, а надежды, что они нас узнают и начнут иначе относиться — ошибочными и отчасти, с национальной стороны, вредными”.
Когда осенью 1908 года он переехал в Петербург, а затем в Москву, то пытался открыть глаза россиянам на Украину и нашу культуру, в частности на должности редактора одного из самых авторитетных в то время украинских журналов Украинская жизнь.
В своих публикациях он выступал с критикой российского псевдолиберализма, развенчивал обвинения националистов, раскрывал реальную позицию представителей украинского движения.
Открыл миру украинскую песню и Щедрик
Именно благодаря Симону Петлюре произведение украинского композитора Николая Лысенко Щедрик стало известным на весь мир.
В 1919 году он посетил концерт и поручил дирижеру Александру Кошицу создать хор и отправить его в мировое турне для популяризации украинской культуры.
— Этот военачальник, который пытается спасти свою страну от ловушки большевизма и царизма, может не только воевать. Он знает, что меч сам по себе бессилен, и чтобы получить симпатии западноевропейского мира, знакомит нас с искусством своей страны. Украина — страна чернозема, родина Гоголя, становится для нас страной песен, — писала бельгийская газета Ons Vaderland после премьеры Щедрика в Брюсселе в январе 1920 года.
После концерта в брюссельском Оперном театре Ла Монне в январе 1920 года газета La Gazette писала: Какое счастье быть украинцем! Портал Рідна країна отмечает, что среди политиков аплодировали хору Кошици: королева Бельгии Елизавета, президент Германии Фридрих Эберт, вице-премьер-министр Польши Игнаций Дашинский, генерал французской армии Морис Пеле, президенты и министры Мексики, Бразилии, Уругвая, выдающиеся дипломаты.
Хор выступил в Праге, Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Барселоне, Нью-Йорке, Мехико, Монтевидео, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе и других крупных городах мира. За 2,5 года гастролей дали более 200 концертов в самых престижных концертных залах.
Петлюре присылали переводы статей европейской прессы о триумфе украинского хора, а он собирал всю корреспонденцию в одну папку и наставлял дирижера не останавливаться на достигнутом.
Чистого человека сделали погромщиком, а убийцу — героем
Но мировая демократия тогда поддержала тирана — Россию. Симон Петлюра впоследствии оказался в Париже, где 26 мая 1926 года был убит анархистом Самуилом Шварцбардом.
В тот день Петлюра вышел из ресторана Bouillon Chartier на улице Расин в Париже, неспешно прошел несколько десятков метров и остановился возле раскладки книжного магазина Gibert. В этот момент с противоположной стороны улицы к нему приблизился незнакомец, обратился к Петлюре на украинском и вытащил револьвер. Прозвучало семь выстрелов — пять попали в Петлюру.
Убийцу схватили на месте. На допросе в полиции он заявил, что совершил преступление в отместку за еврейские погромы в Украине во время революции 1917-1920 годов. Но украинские деятели были уверены, убийство Петлюры — дело рук Кремля. Предполагали, что Шварцбард был агентом НКВД.
На судебном процессе представили документы, свидетельствующие о попытке Петлюры и его правительства остановить погромы, но французское правосудие оправдало убийцу. За Шварцбарда тогда вступились, в частности, русский писатель Максим Горький и физик еврейского происхождения Альберт Эйнштейн. Вдове Петлюры присудили уплатить штраф в 1 франк за работу коммунальных служб, которые отмыли с асфальта кровь ее мужа.
— Чистого человека сделали погромщиком, а убийцу — героем… Получилась, конечно, возмутительная несправедливость, о которой без стыда и подумать нельзя, которой не понять никогда людям, знавшим и замученного, и его дела, — записал в дневнике 27 октября 1927-го генсек международных дел УНР Сергей Ефремов.
Симона Петлюру похоронили на одном из самых престижных парижских кладбищ Монпарнас 30 мая 1926 года. На его похороны прибыли лидеры УНР в эмиграции и военный атташе Францишек Клеберг, который представлял польского лидера Юзефа Пилсудского.
Украинский дипломат Александр Шульгин писал в письме к Лидии Шишмановой, что со “всех концов света заказаны были венки из чудесных цветов желто-голубых, было много французов, кавказцев, поляков”. На кладбище речей не было, спели только Заповіт.