Любил фотографировать и спорт: кем был Степан Бандера, которого до сих пор боится Россия

— Расправляясь с врагом у себя в доме, надо понимать, что он окончательно только тогда будет побежден, когда капитулирует на своей земле, — из статьи Степана Бандеры, подготовленной к III Конференции ЗЧ ОУН.

С момента убийства Степана Бандеры прошло уже более 60 лет, но имя лидера ОУН до сих пор является мощным оружием для российских пропагандистов. С именем Бандеры они связывают худшие представления того, что может произойти с Россией и ее народом, а потому для борьбы с покойным украинским деятелем задействуют все информресурсы.

Наверное, все помнят истории о том, что крымскотатарские матери пугали детей именем кошевого атамана Ивана Сирко. Нечто похожее с именем Бандеры происходит сейчас на территории России. Причем сами россияне даже не знают, как на самом деле выглядел Бандера, иногда путая его с диктатором Путиным в молодости.

Прежде всего мы знаем Степана Бандеру, как идеологического лидера Организации Украинских Националистов. Он родился 1 января 1909 года на Ивано-Франковщине в семье греко-католического священника. Его детские годы прошли под влиянием событий Первой мировой войны, национально-освободительной борьбы 1917-1920 годов и деятельности Украинской военной организации (УВО).

Когда Бандере было 14 лет, он услышал рассказ о героизме члена УВО Ольги Басараб, которая погибла от пыток в польской тюрьме во Львове. Тогда, как пишет Николай Посивнич в своей книге Степан Бандера… когда один скажет: Слава Украине!, он стал проводить на себе такие же пытки, которые применялись в отношении женщины. Свои действия Бандера объяснял желанием проверить собственную выносливость и силу воли и подготовить себя к будущей борьбе.

Его товарищ времен учебы в Стрыйской гимназии Ярослав Рак, вспоминая его, отмечал, что Бандера был лучшим учеником и учился лучше всех, а также заступался за ущемленных друзей. У нас родился респект к нему, а у профессоров — уважение. Каждый шаг, который обдумывал наш друг, был завершен, на дешевую эмоцию он не шел.

Как-то в Академическом доме во Львове в столовой собралась группа студентов. Один из них сразу заявил, что к политике не имеет никакого отношения и является просто украинским студентом. ОУНовец Григорий Мельник вспоминал, что Бандера тогда посмотрел на него, иронично усмехнулся, встал и вышел.

— Через некоторое время вновь пришел тот неполитический товарищ и, как обычно, начал здороваться, подавая каждому руку. Когда же подошел с протянутой рукой к Степану, тот отвернулся и заложил руки в карманы. Получилась небольшая констернация, — вспоминал Мельник.

Тогда Бандере сделали замечание, на которое он ответил: Если тебе это не понравилось, можешь пожаловаться на меня в суд. Некоторые ошибочно предполагают, что это был его будущий убийца, агент КГБ Сташинский, но это маловероятно, поскольку тот на 22 года моложе лидера ОУН.

Пласт, любовь к спорту и фотографии

Из-за ревматизма коленных суставов Бандеру в течение двух лет не принимали в Пласт. Причем время от времени он вообще не мог ходить. Но, несмотря на боль, он сдал необходимые физические упражнения. В октябре 1922 года его зачислили в кружок Волк пятого пластового куреня имени князя Ярослава Осмомысла в Стрые.

По словам Бандеры, задачей Пласта было лелеять дух братства среди своих членов и воспитывать их по программе скаутинга. Позже 20-летнего Степана избрали генеральным подскарбием пластового куреня Закона Красной Калины. На этой должности он проявлял большую инициативу, особенно во время праздников и импрез. Известно, что Бандера вместе с другими изготавливал небольшие серебряные пластовые знаки отличия, которые пользовались спросом и приносили прибыль, что помогало пополнять казну пластунов.

Бандера постоянно совершенствовал себя в физическом плане. По свидетельству очевидцев, его постоянные занятия спортом удивляли окружающих. Он занимался плаванием, ежедневно обмывался холодной водой, любил играть в баскетбол, а зимой — кататься на лыжах.

Он много ходил пешком, наматывал километры по центру Львова и близлежащим селам, а также бегал на длинные дистанции. Впрочем, каких-то значительных успехов в спорте, в отличие от главного командира УПА Романа Шухевича, Бандера не имел.

— К моим спортивным занятиям относились бег, плавание, катание на лыжах, баскетбол и, прежде всего, путешествия. В свободное время я охотно играл в шахматы, кроме того пел в хоре и играл на гитаре и мандолине. Не курил и не пил алкоголь, — писал Бандера в своих Жизненных данных.

Когда Бандера жил в Германии, то полюбил футбол. Он болел за команду Мюнхен-1860 и часто посещал их домашние матчи. Об этом рассказывал его зять Андрей Куцан Николаю Посивничу, пишет издание Tribuna.com.

— Он любил ходить на футбол. Но болел не за Баварию, а за маленький клуб Мюнхен-1860. Всегда говорил, что за них интереснее болеть. Потому что это не настолько коммерционализированная история, как Бавария. Он вообще не любил массовую культуру, а был сторонником индивидуальной культуры. Где можно было подчеркнуть свою индивидуальность.

Кроме того, издание отмечает, что Бандера занимался судейством в Украинском Спортивном обществе в метании диска. Он даже принимал участие в таких соревнованиях, но не достиг больших результатов, как Шухевич. Также Бандера любил автогонки и быструю езду. Более того, он самостоятельно ремонтировал машины и имел авто марки Opel Kapitän.

Но самым большим увлечением проводника ОУН была фотография и проявление снимков. В помещении ОУН на Цеппелинштрассе в Мюнхене он организовал свою лабораторию. Благодаря этому хобби осталось много фотографий его с семьей.

Это не все наработки Степана Бандеры в культурном плане. После окончания гимназии в 1927 году он вернулся в родное село Старый Угринов, где работал в читальне Просвиты и “вел театрально-любительский кружок и хор”, а еще основал физкультобщество Луг. Об этом он написал в своих Жизнеописательных данных.

От него била огромная энергия и фанатичная сила

Степан Бандера был одним из корреспондентов ежемесячного юмористического журнала Гордость нации под редакцией Даниила Чайковского. Свои сатирические статьи он подписывал псевдонимом Матвей Пардон.

Во время польского господства на территории западной части Украины в 1933 году по инициативе Бандеры была проведена Школьная акция с целью возвращения украинского языка в школы. Тогда было напечатано 98 тыс. листовок и воззваний и 6 тыс. брошюр. В них был призыв: Не дайте превратить вас в послушных рабов! Вы должны быть борцами за свободу Украины!

В период, когда Бандера стал Краевым проводником, аспектом деятельности ОУН стали антисоветские агитационно-пропагандистские и боевые акции. Когда московский режим организовал на территории оккупированной им части Украины голодомор 1932-33 годов, ОУН проводили разъяснительную антибольшевистскую кампанию, трактуя гибель миллионов украинцев как следствие спланированной акции, с помощью которой советская власть стремится ослабить нацию.

В 1933 году Бандеру задержали поляки во время массовых арестов членов ОУН. Во время Варшавского процесса судили 12 членов ОУН, в том числе и Бандеру. Но ОУНовцы превратили судебный процесс в форум. По воспоминаниям прокурора Желенского, Степан начал свое выступление таким заявлением:

— Как украинский гражданин, не подчиняюсь польским законам, — и это накинул своим товарищам. Было видно, что он их лидер и они прислушиваются к нему его во всем. За это (заявление, — Ред.) Бандеру силой вывели из зала суда. От него била неисчерпаемая энергия и фантастическая сила, — вспоминал Желенский.

Обвиняемых во время процессий часто выводили из зала суда, наказывали денежными взысканиями и тюремным заключением, отказывали в адвокатском сопровождении и отклоняли их предложения по вопросам свидетелям и подсудимым. После двухмесячного процесса Бандере вынесли приговор — смертная казнь, но правительственной амнистией заменили ее на пожизненное заключение. В ответ на приговор своим членам ОУН объявила траур на Западной Украине.

Позже был Львовский процесс, на котором было 23 подсудимых, где кроме Бандеры, был также Шухевич. Обвиняемые в своих выступлениях разоблачали преступления тогдашней польской власти в отношении Украины и украинцев. Приговор для Бандеры был — пожизненное тюремное заключение.

— А уже действительно гигантской в своей духовной силе, моральной красоте, непримиримости и героичности вырастает фигура лидера ОУН на ЗУЗ — Бандеры! Того Бандеры, который бросил лозунг: Погибнуть, а не предать, — писал в парижской газете Українське слово ведущий деятель ОУН Николай Сциборский в июле 1936 года.

Во время Варшавского и Львовского процессов авторитет и популярность Бандеры выросли настолько, что люди начали сочинять о нем песни и легенды. Своим отношением к себе и врагам он заслужил непоколебимое уважение украинского общества, а среди членов ОУН и УПА получил позиции лидера на века.

С началом Второй мировой войны Бандера сбежал с другими заключенными из тюрьмы. Позже он не пошел на тесное сотрудничество с новыми оккупантами Украины — нацистской Германией. Он выбрал путь борьбы, но из тактических соображений Бандера и руководство ОУН договорились с немецким военным командованием о батальонах Нахтигаль и Роланд, которые должны были воевать на территории Украины против СССР за восстановление государственности.

Я принимаю ваш приговор смерти

В июне 1941 года ОУН провозгласила Акт восстановления Украинской Государственности и создание правительства — Украинское Государственное правление. Бандера был соавтором текста Акта. Но в планах нацистской Германии не было речи о государстве Украина. В сентябре того же года Бандеру отправили в центральную тюрьму гестапо, а его братья Василий и Александр позже были замучены в концлагере Аушвиц. В Херсоне был расстрелян еще один брат Богдана. Также был казнен его отец, а двух сестер вывезли в сибирские концлагеря.

В январе 1942 года его разместили в концлагере Заксенхаузен в камере-одиночке в специальном блоке №9. Там также были немецкие епископы, украинские и польские националисты, бывший канцлер Германии Ганс Лютер, итальянская принцесса Мафальда, французские министры и сын диктатора Сталина.

По воспоминаниям норвежского архитектора Одда Нансена, который также находился в немецком заключении, тюремный опыт показал Бандере, что физически можно находиться в неволе, но духовное самосовершенствование и творчество делают человека свободным даже в тюрьме.

Его освободили в сентябре 1944 года, но удерживали под домашним арестом в окрестностях Берлина. Шеф главного бюро СС генерал Готлиб Бергер называл Бандеру “неудобным, упрямым и фанатичным славянином”, который предан своей идее до конца, а потому опасен. Отмечал: Ненавидит так же русских, как и немцев.

После Второй мировой украинский поэт Николай Бажан, сотрудничавший с московскими оккупантами, был представителем на ГА ООН в Лондоне и требовал от Запада выдать Бандеру как “военного преступника”. Оккупанты из Кремля видели в нем злейшего врага.

Но прихоти Кремля не дали результата, и тогда захватчики поставили целью физическое уничтожение Бандеры. Его семья все время меняла места проживания, а Служба Безопасности ОУН часто раскрывала планы подготовки покушений. Когда в 1955 году Степана Бандеру избрали главой провода ЗЧ ОУН, он сказал: Я принимаю ваш смертный приговор.

Руководитель ОУН погиб от руки уроженца Львовщины Богдана Сташинского, завербованного Кремлем. 15 октября 1959 года Бандера поехал на обед сам без охраны. Жена попросила купить продукты, поэтому глава ОУН заехал на рынок в сопровождении секретарши. Он высадил ее возле офиса и поехал домой один. Зайдя в подъезд Сташинский выстрелил ему в лицо пистолетом-шприцем с цианистым калием. В момент спускания курка ампула разбилась и ядовитая жидкость испарилась в виде газообразного облака.

По замыслу на теле жертвы не должно было быть признаков убийства, его смерть должны были принять за сердечный приступ. Бандера заметил на лестнице убийцу, но помешал пакет с продуктами, которые он держал под рукой. Задержка в доли секунды стала роковой. Через несколько секунд соседи нашли на лестнице тело жителя дома, которого все знали как Степана Попеля.

20 октября в Мюнхене на кладбище Вальдфридгоф лидера ОУН похоронили. За гробом, накрытым сине-желтым флагом, шли священники, руководство ОУН, молодежь из Пласта, международные делегации, ближайшие друзья и семья. Те, кто, возможно, никогда не видел проводника, но, как написал после похорон еженедельник Українська думка, для кого “само его имя было и флагом, и боевой трубой, и примером несгибаемого борца за высокие идеалы нации”.

Убийцу Бандеры империя зла СССР за исполнение наградила “ценными подарками”. Не упоминается какими, но за убийство Льва Ребета ему дали фотоаппарат. Впоследствии Сташинский сбежал в Западный Берлин и признался в убийствах Бандеры и Ребета. Суд Карлсруэ приговорил его к 8 годам тюрьмы, признав лишь исполнителем преступного приказа СССР.

Присутствующий на суде деятель ОУН Ярослав Стецько в своих показаниях обвинил в убийствах Никиту Хрущева и призвал передать дело в международный трибунал. Однако благодаря сотрудничеству с ЦРУ Сташинского освободили через четыре года — его дальнейшая судьба неизвестна.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.