Подделка документов для выезда за границу. Нардепу Дубинскому избрали меру пресечения

В четверг, 10 августа, Печерский райсуд Киева избрал нардепу Александру Дубинскому меру пресечения.

Об этом сообщает Суспільне.

— Ходатайство удовлетворить, применить к Александру Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства, — говорится в постановлении суда.

Теперь Дубинский до 8 октября должен прибывать к следственному прокурору, следственному судье по каждому вызову, носить электронный браслет, не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следственного прокурора и суда, не общаться со свидетелями по делу и сдать на хранение паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Ранее правоохранители провели обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны выехал за границу якобы для сопровождения отца на лечение. В то же время его отец самостоятельно, без сопровождения сына, выехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник.

Источник : Суспільне

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