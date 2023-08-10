Подделка документов для выезда за границу. Нардепу Дубинскому избрали меру пресечения
В четверг, 10 августа, Печерский райсуд Киева избрал нардепу Александру Дубинскому меру пресечения.
Об этом сообщает Суспільне.
— Ходатайство удовлетворить, применить к Александру Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства, — говорится в постановлении суда.
Теперь Дубинский до 8 октября должен прибывать к следственному прокурору, следственному судье по каждому вызову, носить электронный браслет, не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следственного прокурора и суда, не общаться со свидетелями по делу и сдать на хранение паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Ранее правоохранители провели обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны выехал за границу якобы для сопровождения отца на лечение. В то же время его отец самостоятельно, без сопровождения сына, выехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко