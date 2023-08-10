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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Підроблення документів для виїзду за кордон. Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід

Олександр Дубінський
Фото: УНІАН

У четвер, 10 серпня, Печерський райсуд Києва обрав нардепу Олександру Дубінському запобіжний захід.

Про це повідомляє Суспільне.

– Клопотання задовольнити, застосувати до Олександра Дубінського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, — йдеться в ухвалі суду.

Тепер Дубінський до 8 жовтня повинен прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді за кожним викликом, носити електронний браслет, не відлучатися за межу Київської області без дозволу слідчого прокурора та суду, не спілкуватися зі свідками у справі та здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Раніше правоохоронці провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито для супроводження батька на лікування. Водночас його батько самостійно, без супроводу сина, виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

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Джерело: Суспільне
Олександр Дубінський, Суд, Україна
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