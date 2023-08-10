Підроблення документів для виїзду за кордон. Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід
У четвер, 10 серпня, Печерський райсуд Києва обрав нардепу Олександру Дубінському запобіжний захід.
Про це повідомляє Суспільне.
– Клопотання задовольнити, застосувати до Олександра Дубінського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, — йдеться в ухвалі суду.
Тепер Дубінський до 8 жовтня повинен прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді за кожним викликом, носити електронний браслет, не відлучатися за межу Київської області без дозволу слідчого прокурора та суду, не спілкуватися зі свідками у справі та здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Раніше правоохоронці провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито для супроводження батька на лікування. Водночас його батько самостійно, без супроводу сина, виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко