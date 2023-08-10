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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

На случай блэкаута: в Киеве наработали 15 сценариев и проведут тренировки

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Фото: Pexels

В Киеве пройдут тренировки, цель которых – проверить готовность системы жизнеобеспечения города на случай блэкаута (полного прекращения подачи электроэнергии).

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью изданию Вечерний Киев.

По его словам, тренировки планируются уже в этом месяце.

– В августе проведем тренировки по поводу устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем – готовимся к различному развитию событий, в том числе и с наихудшими условиями… В прошлую зиму мы входили как в неизвестность, в будущую – понимаем, что нас может ожидать и насколько может быть нелегко, — отметил он.

По словам Пантелеева, столичные власти наработали 15 сценариев на случай чрезвычайных ситуаций зимой. К примеру, сценарии действий в случае повреждения объектов инфраструктуры во время атак РФ.

Чиновник заверил, что Киев готовится к осенне-зимнему сезону, и уже выполнено две трети работ. Все происходит согласно графику.

До 1 октября в Киеве планируется завершить необходимые работы и ремонты.

Пантелеев напомнил, что в прошлом отопительном сезоне столица подверглась 15 ракетным атакам на энергетические объекты. Было серьезно повреждено около 63% оборудования, в первую очередь для производства электроэнергии.

Поэтому вопрос экономии электроэнергии никуда не исчезнет и этой зимой.

– Некоторые объекты фактически нужно “поднимать с нуля”, это мощности, на восстановление которых требуются колоссальные усилия и время. Поэтому будем говорить честно — вопросы экономии расходов электроэнергии зимой есть и будут актуальны, — заявил заместитель главы КГГА.

Киев продолжают оснащать генераторами. Они уже есть в пунктах обогрева, у котельных небольшой мощности, которые могут работать от генераторов, части объектов водоснабжения и водоотвода.

Генераторы устанавливают некоторые жилищно-строительные кооперативы и ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов).

Кроме того, более 150 бюветных комплексов в городе могут оперативно подключиться к генераторам.

В компании Укрэнерго недавно сообщали, что ремонтные бригады уже восстановили 70-80% электросетей. Два объекта ввели в работу с нуля.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупредил, что нужно готовиться к сложным сценариям во время отопительного сезона, поскольку никто не знает планов российских оккупантов.

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Источник: Вечерний Киев

Отключение электроэнергии, відключення світла, Война в Украине, зима, Київ, КГГА, Отопительный сезон, Петро Пантелеєв, Ракетные удары России
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