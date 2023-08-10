На случай блэкаута: в Киеве наработали 15 сценариев и проведут тренировки
В Киеве пройдут тренировки, цель которых – проверить готовность системы жизнеобеспечения города на случай блэкаута (полного прекращения подачи электроэнергии).
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью изданию Вечерний Киев.
По его словам, тренировки планируются уже в этом месяце.
– В августе проведем тренировки по поводу устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем – готовимся к различному развитию событий, в том числе и с наихудшими условиями… В прошлую зиму мы входили как в неизвестность, в будущую – понимаем, что нас может ожидать и насколько может быть нелегко, — отметил он.
По словам Пантелеева, столичные власти наработали 15 сценариев на случай чрезвычайных ситуаций зимой. К примеру, сценарии действий в случае повреждения объектов инфраструктуры во время атак РФ.
Чиновник заверил, что Киев готовится к осенне-зимнему сезону, и уже выполнено две трети работ. Все происходит согласно графику.
До 1 октября в Киеве планируется завершить необходимые работы и ремонты.
Пантелеев напомнил, что в прошлом отопительном сезоне столица подверглась 15 ракетным атакам на энергетические объекты. Было серьезно повреждено около 63% оборудования, в первую очередь для производства электроэнергии.
Поэтому вопрос экономии электроэнергии никуда не исчезнет и этой зимой.
– Некоторые объекты фактически нужно “поднимать с нуля”, это мощности, на восстановление которых требуются колоссальные усилия и время. Поэтому будем говорить честно — вопросы экономии расходов электроэнергии зимой есть и будут актуальны, — заявил заместитель главы КГГА.
Киев продолжают оснащать генераторами. Они уже есть в пунктах обогрева, у котельных небольшой мощности, которые могут работать от генераторов, части объектов водоснабжения и водоотвода.
Генераторы устанавливают некоторые жилищно-строительные кооперативы и ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов).
Кроме того, более 150 бюветных комплексов в городе могут оперативно подключиться к генераторам.
В компании Укрэнерго недавно сообщали, что ремонтные бригады уже восстановили 70-80% электросетей. Два объекта ввели в работу с нуля.
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупредил, что нужно готовиться к сложным сценариям во время отопительного сезона, поскольку никто не знает планов российских оккупантов.
Источник: Вечерний Киев
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский