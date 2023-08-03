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Марта Бондаренко, редактор ленты

СБУ и ГБР проводят обыски у нардепа Дубинского: что известно

Дубінський
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с СБУ проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны выехал за границу якобы для сопровождения отца на лечение.

Об этом сообщают в ГБР.

При этом его отец самостоятельно, без сопровождения сына, выехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник.

Теперь следователи ГБР выясняют, каким образом в период пребывания за границей Дубинский смог подписывать и направлять официальные документы, в том числе и в государственные органы, что может свидетельствовать об их подделке.

Дубінський
Дубінський
Дубінський
Дубінський
Дубінський
Дубінський

Обновлено в 16:50. Народный депутат Александр Дубинский назвал обыски политическим преследованием Офиса президента.

— После данных мной показаний в НАБУ по делу о госизмене Деркача и участия в этом деле высших должностных лиц государства у меня провели незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который можно использовать для моей дискредитации, — заявил Дубинский.

Нардеп назвал обвинения надуманными и призванными “прекратить его оппозиционную критику президента Владимира Зеленского, главы ОПУ Андрея Ермака и ряда чиновников, раскрытие многомиллиардных коррупционных схем на Большом строительстве, на проекте Дія, на восстановлении Киевской области, раскрытие масштабных хищений средств НБУ управляемыми из ОПУ чиновниками”.

Дубинский говорит, что против него применили политическое преследование, и добавил, что будет отстаивать себя в суде.

Досудебное расследование осуществляется по фактам служебного подлога, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.

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Источник: ГБР, СБУ
ГБР, Александр Дубинский, СБУ
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