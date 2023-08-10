Украина осенью готовит форум оборонных индустрий: что будут обсуждать

На осень Украина готовит форум оборонных индустрий, где за одним столом с иностранными компаниями будут обсуждать совместные проекты в сфере производства оружия и вооружения.

Об этом на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве, рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

На сегодня Укроборонпром является монополистом в большинстве производств различного вооружения, однако и заход в Украину иностранных производителей также может создать монополию в определенных секторах. Поэтому открыт вопрос, как украинский частный сектор может конкурировать с большой государственной компанией и с иностранными компаниями.

На это министр ответил, что видит приход в Украину иностранных компаний без значительных инвестиций на лицензии производства и на само производство.

— Мы вместе с МИД и Минобороны готовим на осень форум оборонных индустрий, куда придет много иностранных компаний. И мы будем рады, если с украинской стороны будут представлены не только государственная компания, но и немало частных компаний для того, чтобы за столом создавались совместные коллаборации, — заявил Александр Камышин.

По его словам, в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в рабочем порядке будут смотреть на запросы от нашего частного сектора и тогда обсуждать сотрудничество с иностранцами именно учитывая эти запросы.

Ранее на форуме министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, как государство смотрит на построение экосистемы оборонных технологий.

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