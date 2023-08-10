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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна восени готує форум оборонних індустрій: що будуть обговорювати

САУ Богдана війна
Фото: Міноборони

На осінь Україна готує форум оборонних індустрій, де за одним столом з іноземними компаніями обговорюватимуть спільны проєкти у сфері виробництва зброї та озброєння.

Про це на конференції iForum 2023, яка проходить у Києві, розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

На сьогодні Укроборонпром є монополістом у більшості виробництв різного озброєння, проте і захід в Україну іноземних виробників також може створити монополію у певних секторах. Тому є відкритим питання, як український приватний сектор може конкурувати з великою державною компанією та з іноземними компаніями.

На це міністр відповів, що бачить прихід в Україну іноземних компаній без значних інвестицій на ліцензії виробництва і на саме виробництво.

—  Ми разом із МЗС та Міноборони готуємо на осінь форум оборонних індустрій, куди прийде багато іноземних компаній. І ми будемо раді, якщо з української сторони будуть представлені не лише державна компанія, а й чимало приватних компаній для того, щоб за столом створювалися спільні колаборації, – заявив Олександр Камишін.

За його словами, в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України у робочому порядку будуть дивитися на запити від нашого приватного сектору і тоді обговорювати співпрацю з іноземцями саме з огляду на ці запити.

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Раніше на форумі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів, як держава дивиться на побудову екосистеми оборонних технологій.

Міноборони України, Укроборонпром
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