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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Проекты дронов и боеприпасов для них: Камышин рассказал, как государство способствует частному оборонному сектору

Проекты дронов и боеприпасов для них: Камышин рассказал, как государство способствует частному оборонному сектору

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, как государство смотрит на построение экосистемы оборонных технологий.

Об этом он рассказал на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.

По его словам, экосистема может переформатировать государственный оборонный комплекс. Оборонка — это очень интересный сектор для IT-инженеров. Если мы это поймем, то сможем построить Украину, как арсенал свободного мира.

Камышин отметил, что наша победа невозможна без сильного оборонного комплекса.

До начала полномасштабной войны государственный оборонный сектор занимал 70-90% в системе. Сегодня частный оборонный сектор растет быстрее и приближается к балансу.

Министр считает, что после нашей победы именно частный сектор будет занимать значительную часть в оборонке именно потому, что развивается быстрее.

Есть несколько системных решений, которые в правительстве приняли. В частности, это постановления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Минцифрой по запуску экспериментального проекта по дронам. Разрабатывало это постановление больше Минцифра, а вторым постановлением — о боеприпасах для БПЛА занималось именно министерство Камышина.

Эти два постановления либерализируют рынок для дронов и боеприпасов для них, подчеркнул министр.

Третье постановление, которое выдало Минобороны, снимает лимит на маржу на частный оборонный сектор в Украине. Это выравнивает права частного сектора с иностранными поставками.

Фото: Денис Шмыгаль

Дрони, Мінцифри
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