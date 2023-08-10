Украина сможет вести переговоры с РФ, но не с Путиным — Кулеба

Украина сможет вести переговоры с РФ после вывода оккупационных войск с наших земель. В то же время Киев исключает возможность диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera.

— Путин не партнер. Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Есть и другие дипломатические способы вести дела опосредованно. Но нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом, — сказал он.

По словам министра, Украина сможет вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. По мнению Кулебы, этой цели можно достичь с помощью смеси войны и дипломатии.

— Наши генералы занимаются первым, их задача подтолкнуть россиян к отступлению и понять, что лучше говорить, чем драться. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно, — отметил Кулеба.

Он также отметил, что возможность переговоров с Москвой до полного вывода войск зависит от обстоятельств.

— Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме им не поверит. Мы хотели бы убедиться, что это серьезно, а не обман, чтобы потом вернуться и напасть на нас. Я понимаю эти вопросы и их логику, но не могу дать определенных ответов, потому что их не существует, на кону жизни миллионов людей, — добавил министр.

Кулеба напомнил, что в прошлом году соглашение по зерновому коридору было заключено при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана.

— С нами и с Москвой было два отдельных соглашения, прямого понимания никогда не было. Нам нужна определенная креативность, чтобы найти решения. Мы будем искать их любыми способами, но пока условия отсутствуют: Россия продолжает нападать на нас, она предпочитает войну миру, — подчеркнул глава украинского МИД.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Китай все больше расходится с РФ в том, как должна закончиться война против Украины.

Источник: Corriere della Sera

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