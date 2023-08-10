Україна зможе вести переговори з РФ, але не з Путіним – Кулеба
Україна зможе вести переговори з РФ після виведення окупаційних військ з наших земель. Водночас Київ виключає можливість діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Corriere della Sera.
– Путін не партнер. Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Є й інші дипломатичні способи вести справи опосередковано. Але нам ясно, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом, – сказав він.
За словами міністра, Україна зможе вести переговори з Росією після виведення їхніх військ з наших земель, але не з Путіним. На думку Кулеби, цієї мети можна досягти за допомогою поєднання війни й дипломатії.
– Наші генерали займаються першим, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що краще говорити, ніж битися. Я дбаю про дипломатію і діалог, коли це можливо, – зазначив Кулеба.
Він також наголосив, що можливість переговорів з Москвою до повного виведення військ залежить від обставин.
– Ми не віримо росіянам на слово, ніхто при здоровому глузді їм не повірить. Ми хотіли б переконатися, що це серйозно, а не обман, щоб потім повернутися і напасти на нас. Я розумію ці питання і їхню логіку, але не можу дати певних відповідей, тому що їх не існує, на кону життя мільйонів людей, – додав міністр.
Кулеба нагадав, що минулого року угоду щодо зернового коридору було укладено за посередництва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша і президента Туреччини Ердогана.
– З нами і з Москвою було дві окремі угоди, прямого розуміння ніколи не було. Нам потрібна певна креативність, щоб знайти рішення. Ми шукатимемо їх будь-якими способами, але наразі умови відсутні: Росія продовжує нападати на нас, вона віддає перевагу війні перед миром, – наголосив глава українського МЗС.
Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що Китай дедалі більше розходиться з РФ у тому, як повинна закінчитися війна проти України.
Джерело: Corriere della Sera
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