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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Україна зможе вести переговори з РФ, але не з Путіним – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Україна зможе вести переговори з РФ після виведення окупаційних військ з наших земель. Водночас Київ виключає можливість діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба  в інтерв’ю Corriere della Sera.

– Путін не партнер. Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Є й інші дипломатичні способи вести справи опосередковано. Але нам ясно, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом, – сказав він.

За словами міністра, Україна зможе вести переговори з Росією після виведення їхніх військ з наших земель, але не з Путіним. На думку Кулеби, цієї мети можна досягти за допомогою поєднання війни й дипломатії.

– Наші генерали займаються першим, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що краще говорити, ніж битися. Я дбаю про дипломатію і діалог, коли це можливо, – зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що можливість переговорів з Москвою до повного виведення військ залежить від обставин.

– Ми не віримо росіянам на слово, ніхто при здоровому глузді їм не повірить. Ми хотіли б переконатися, що це серйозно, а не обман, щоб потім повернутися і напасти на нас. Я розумію ці питання і їхню логіку, але не можу дати певних відповідей, тому що їх не існує, на кону життя мільйонів людей, – додав міністр.

Кулеба нагадав, що минулого року угоду щодо зернового коридору було укладено за посередництва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша і президента Туреччини Ердогана.

– З нами і з Москвою було дві окремі угоди, прямого розуміння ніколи не було. Нам потрібна певна креативність, щоб знайти рішення. Ми шукатимемо їх будь-якими способами, але наразі умови відсутні: Росія продовжує нападати на нас, вона віддає перевагу війні перед миром, – наголосив глава українського МЗС.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що Китай дедалі більше розходиться з РФ у тому, як повинна закінчитися війна проти України.

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Джерело: Corriere della Sera

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дмитро Кулеба, МЗС України, Росія
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