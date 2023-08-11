Правительство вводит новую форму обучения для учеников, находящихся за рубежом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство вводит новую форму обучения в выбранных дистанционных школах в каждой области.
– Ученики, которые находятся за рубежом, будут изучать украинский компонент школьной программы. Он будет занимать 6-8 часов в неделю. Остальными предметами они смогут овладеть в школах стран, где сейчас проживают, – отметил премьер-министр.
Он отметил, что эту часть обучения ученикам зачислят автоматически.
– Около миллиона детей сейчас за пределами Украины. Наша задача – сохранить их связь с родиной и способствовать возвращению домой, – добавил Шмыгаль.
Ранее в Минобразования сообщали, что формат обучения в 2023-2024 у. г. будут определять областные военные администрации и учредители учебных заведений. Для большинства школьников новый учебный год должен начаться в офлайн формате, но только при условии наличия в школе укрытия.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко