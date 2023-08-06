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Оксана Михайлова, журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Навчальний рік 2023-2024: вирішують адміністрації, але батьки можуть обрати інший шлях

школа діти за партами
Фото: Unsplash

Формат навчання у 2023-2024 н. р. визначатимуть обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти.

Про це Фактам ICTV повідомили в Міністерстві освіти та науки України (МОН).

У МОН вже заявляли, що для більшості школярів новий навчальний рік має розпочатись в офлайн форматі, але лише за умови наявності в школі укриття.

– Освітній процес у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році буде організовано за очною, дистанційною та змішаною формами навчання залежно від можливостей фонду захисних споруд у закладах загальної середньої освіти. Рішення щодо формату навчання у 2023-2024 н. р. будуть приймати обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти, – ідеться у відповіді міністерства на запит Фактам ICTV.

Водночас у міністерстві наголошують – батьки учнів беруть участь у прийнятті рішення щодо формату навчання власної дитини.

Якщо вони не погодяться з очною формою навчання, яку запровадить заклад, вони можуть обрати альтернативну форму навчання, зокрема й сімейну форму здобуття освіти. 

Також у відомстві додають, що форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року залежно від безпекової ситуації в населеному пункті.

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Дистанційне навчання, Міністерство, МОН, Школи
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