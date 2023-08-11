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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Уряд запроваджує нову форму навчання для учнів, що перебувають за кордоном

Уряд запроваджує нову форму навчання для учнів, що перебувають за кордоном
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.

– Учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень. Решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де наразі проживають, – зазначив прем’єр-міністр.

Він зауважив, що цю частину навчання учням зарахують автоматично. 

– Близько мільйона дітей зараз за межами України. Наше завдання — зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною і сприяти поверненню додому, – додав Шмигаль. 

Раніше у Міносвіти повідомляли, що формат навчання у 2023-2024 н. р. визначатимуть обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти. Для більшості школярів новий навчальний рік має розпочатись в офлайн-форматі, але лише за умови наявності в школі укриття.

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Денис Шмигаль, Дистанційне навчання, Школи
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Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

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