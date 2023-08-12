Уже 58 стран поддержали подготовку украинской Формулы мира — Ермак

Уже 58 стран поддержали подготовку украинской Формулы мира.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Если в прошлый раз (на встрече 5 августа в Джидде, — Ред.) у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец, и еще я могу сказать, что у нас есть большое количество стран, которые хотят присоединиться, — сказал он.

По словам Ермака, уже создано 10 групп по каждому пункту Формулы мира. В них будут работать украинские специалисты, также будут привлечены международные эксперты.

— Наш план — разработать эту подробную программу по каждому пункту нашей формулы и сделать это уже до конца этого месяца. Для того, чтобы уже через месяц, как мы договорились в Джидде, мы могли провести следующее заседание на уровне советников и уже обсуждать дату и место проведения саммита, — рассказал глава ОП.

Также Ермак сообщил, что сегодня Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Великобританией.

Подобные обсуждения продолжаются и с Соединенными Штатами Америки.

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