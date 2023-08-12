Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру – Єрмак
Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
– Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді, – Ред.) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися, – сказав він.
За словами Єрмака, уже створено 10 груп за кожним пунктом Формули миру. В них працюватимуть українські фахівці, також будуть залучені міжнародні експерти.
– Наш план – розробити цю детальну програму за кожним пунктом нашої формули та зробити це вже до кінця цього місяця. Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту, – розповів глава ОП.
Також Єрмак повідомив, що сьогодні Україна розпочала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Великою Британією.
Подібні обговорення продовжуються і зі Сполученими Штатами Америки.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко