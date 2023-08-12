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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру – Єрмак

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді, – Ред.) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися, – сказав він.

За словами Єрмака, уже створено 10 груп за кожним пунктом Формули миру. В них працюватимуть українські фахівці, також будуть залучені міжнародні експерти.

– Наш план – розробити цю детальну програму за кожним пунктом нашої формули та зробити це вже до кінця цього місяця. Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту, – розповів глава ОП.

Формула миру Зеленського

Також Єрмак повідомив, що сьогодні Україна розпочала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Великою Британією.

Подібні обговорення продовжуються і зі Сполученими Штатами Америки.

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