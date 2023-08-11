Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Британией — Ермак

В пятницу, 11 августа, Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Великобританией.

Подобные обсуждения продолжаются и с Соединенными Штатами Америки.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он напомнил, что к декларации Большой семерки о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 13 стран.

— Сегодня состоялся очень важный разговор. Мы можем сказать, что с Великобританией такие консультации уже начаты, — сказал руководитель ОП.

Напомним, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали совместную декларацию.

Государства, которые присоединились к декларации о гарантиях безопасности, политически обязались защищать Украину во время войны, а также в случае нового нападения РФ.

В этом перечне следующие страны: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция и Латвия.

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