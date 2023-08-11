Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Британией — Ермак
В пятницу, 11 августа, Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Великобританией.
Подобные обсуждения продолжаются и с Соединенными Штатами Америки.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он напомнил, что к декларации Большой семерки о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 13 стран.
— Сегодня состоялся очень важный разговор. Мы можем сказать, что с Великобританией такие консультации уже начаты, — сказал руководитель ОП.
Напомним, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали совместную декларацию.
Государства, которые присоединились к декларации о гарантиях безопасности, политически обязались защищать Украину во время войны, а также в случае нового нападения РФ.
В этом перечне следующие страны: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция и Латвия.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко