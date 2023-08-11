ЗАЭС подключили к основной линии питания, предотвратив блэкаут
Запорожскую атомную электростанцию подключили к основной внешней линии питания. Так удалось предотвратить возможный блэкаут, о котором ранее предупреждали в Энергоатоме.
Об этом в Telegram сообщило Министерство энергетики Украины.
— Вчера вечером временно оккупированную ЗАЭС удалось подключить к основной воздушной линии электропередачи 750 кВт. Причина отключения — обрыв проводов в результате вражеского обстрела. При этом место повреждения было в нескольких километрах от станции, — говорится в сообщении.
Также Минэнерго отметили, что фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе.
Сейчас он составляет 16,19 м, этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Напомним, ночью 10 августа Запорожская АЭС потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ.
Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозило потерей внешнего питания (блэкаут).
Фото: Энергоатом
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