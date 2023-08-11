Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

ЗАЭС подключили к основной линии питания, предотвратив блэкаут

ЗАЭС подключили к основной линии питания, предотвратив блэкаут

Запорожскую атомную электростанцию подключили к основной внешней линии питания. Так удалось предотвратить возможный блэкаут, о котором ранее предупреждали в Энергоатоме.

Об этом в Telegram сообщило Министерство энергетики Украины.

— Вчера вечером временно оккупированную ЗАЭС удалось подключить к основной воздушной линии электропередачи 750 кВт. Причина отключения — обрыв проводов в результате вражеского обстрела. При этом место повреждения было в нескольких километрах от станции, — говорится в сообщении.

Также Минэнерго отметили, что фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе.

Сейчас он составляет 16,19 м, этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Напомним, ночью 10 августа Запорожская АЭС потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозило потерей внешнего питания (блэкаут).

Читайте также
Воды в пруду-охладителе ЗАЭС достаточно для безопасности станции — Котин
Запорізька АЕС

Фото: Энергоатом

Война в Украине, ЗАЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Помогала уклонистам выехать за границу: в Одесской области задержали сторонницу “русского мира”
СБУ
Маркарова объяснила, как в Пентагоне оценивают контрнаступление ВСУ
ЗАЭС подключили к основной линии питания, предотвратив блэкаут
Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте
Зеленський
Списки людей, которые смогут заменить уволенных военкомов, уже составлены — Вениславский
Федір Веніславський
Что такое имитация пуска ракеты: как россияне это делают и зачем
Ракета, пуск ракети
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
ЗАЭС подключили к основной линии питания, предотвратив блэкаут
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
ЗАЭС подключили к основной линии питания, предотвратив блэкаут
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
ЗАЭС подключили к основной линии питания, предотвратив блэкаут
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
ЗАЭС подключили к основной линии питания, предотвратив блэкаут
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь