Станция на грани блэкаута. ЗАЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии
Ночью 10 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание от основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ.
Об этом сообщает Энергоатом.
В результате станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозит потерей внешнего питания (блэкаут).
— В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии “горячий останов”, который оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора, — говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности исполнительного директора Энергоатома Тарас Ткач сообщил, что в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим естественной циркуляции.
— В этом случае необходимо срочно расхолаживать его в условиях отсутствия охлаждающих насосов, — добавил он.
Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока.
В Энергоатоме отметили, что дальнейшая оккупация Россией ЗАЭС постоянно приближает станцию к катастрофе и призвали вернуть ее под полный контроль законного оператора.
7 августа президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что воды в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции достаточно для безопасности ЗАЭС.
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