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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Станция на грани блэкаута. ЗАЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии

Станция на грани блэкаута. ЗАЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии
Фото: Getty Images

Ночью 10 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание от основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Об этом сообщает Энергоатом.

В результате станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозит потерей внешнего питания (блэкаут).

— В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии “горячий останов”, который оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора, — говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности исполнительного директора Энергоатома Тарас Ткач сообщил, что в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим естественной циркуляции.

— В этом случае необходимо срочно расхолаживать его в условиях отсутствия охлаждающих насосов, — добавил он.

Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

В Энергоатоме отметили, что дальнейшая оккупация Россией ЗАЭС постоянно приближает станцию к катастрофе и призвали вернуть ее под полный контроль законного оператора.

7 августа президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что воды в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции достаточно для безопасности ЗАЭС.

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Источник: Энергоатом
Война в Украине, Энергоатом, ЗАЕС
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