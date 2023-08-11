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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗАЕС підключили до основної лінії живлення, запобігши блекауту

ЗАЕС підключили до основної лінії живлення, запобігши блекауту

Запорізьку атомну електростанцію підключили до основної зовнішньої лінії живлення. Так вдалося запобігти можливому блекауту, про який раніше попереджали в Енергоатомі.

Про це у Telegram повідомило Міністерство енергетики України.

– Учора ввечері тимчасово окуповану ЗАЕС вдалося підключити до основної повітряної лінії електропередачі 750 кВт. Причина відключення – обрив проводів унаслідок ворожого обстрілу. При цьому місце пошкодження було за кілька кілометрів від станції, – йдеться у повідомленні.

Також Міненерго зазначили, що фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.

Наразі він становить 16,19 м, цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо, вночі 10 серпня Запорізька АЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожувало втратою зовнішнього живлення (блекаут).

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Фото: Енергоатом

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