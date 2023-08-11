ЗАЕС підключили до основної лінії живлення, запобігши блекауту

Запорізьку атомну електростанцію підключили до основної зовнішньої лінії живлення. Так вдалося запобігти можливому блекауту, про який раніше попереджали в Енергоатомі.

Про це у Telegram повідомило Міністерство енергетики України.

– Учора ввечері тимчасово окуповану ЗАЕС вдалося підключити до основної повітряної лінії електропередачі 750 кВт. Причина відключення – обрив проводів унаслідок ворожого обстрілу. При цьому місце пошкодження було за кілька кілометрів від станції, – йдеться у повідомленні.

Також Міненерго зазначили, що фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.

Наразі він становить 16,19 м, цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо, вночі 10 серпня Запорізька АЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожувало втратою зовнішнього живлення (блекаут).

Фото: Енергоатом

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.