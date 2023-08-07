Воды в пруду-охладителе ЗАЭС достаточно для безопасности станции — Котин

Сейчас воды в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции достаточно для безопасности ЗАЭС. Уровень воды не находится на критическом уровне.

Об этом заявил президент Энергоатома Петр Котин во время брифинга с журналистами. По его словам, если уровень воды будет меняться, то вряд ли дойдет до критического.

— Той воды, которая есть, она пока идет, но будет уровень, на котором она остановится. И этой воды все равно будет хватать для того, чтобы обеспечить безопасность, но не работу энергоблоков. Все энергоблоки нужно остановить полностью, — уверяет президент Энергоатома.

Он отметил, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции вокруг пруда-охладителя появилось большое количество водоемов, откуда можно перекачивать воду.

По словам Котина, в то же время для охлаждения станции можно использовать грунтовую воду, которую поднимают через скважины. Президент Энергоатома утверждает, что когда уровень воды станет меньше, тогда ее будет хватать для безопасности станции, однако энергоблоки нужно остановить полностью.

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