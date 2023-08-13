Передача Германией ракет Taurus не приведет к эскалации — Кулеба

Украине нужны немецкие дальнобойные ракеты Taurus, чтобы ускорить освобождение своих территорий и быстрее положить конец войне.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

Министр отметил, что передача Германией дальнобойных ракет не приведет к эскалации.

— Во-первых, потому что другие партнеры уже поставили ракеты с подобной дальностью. Во-вторых, ни одно предыдущее решение Германии поставлять Украине новый тип оружия не привело к эскалации. Наоборот, немецкое вооружение уже спасло много украинских жизней, — сказал он.

Кулеба также назвал “необоснованными” опасения правительства Германии, что немецкие ракеты могут быть использованы и для поражения целей в России.

— Нам не нужна чужая страна, и мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что принадлежит нам по праву в соответствии с Уставом ООН и международного права, — подчеркнул глава МИД.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в вопросе передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока нет новых решений.

Источник : Bild

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