Передача Германией ракет Taurus не приведет к эскалации — Кулеба
Украине нужны немецкие дальнобойные ракеты Taurus, чтобы ускорить освобождение своих территорий и быстрее положить конец войне.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild.
Министр отметил, что передача Германией дальнобойных ракет не приведет к эскалации.
— Во-первых, потому что другие партнеры уже поставили ракеты с подобной дальностью. Во-вторых, ни одно предыдущее решение Германии поставлять Украине новый тип оружия не привело к эскалации. Наоборот, немецкое вооружение уже спасло много украинских жизней, — сказал он.
Кулеба также назвал “необоснованными” опасения правительства Германии, что немецкие ракеты могут быть использованы и для поражения целей в России.
— Нам не нужна чужая страна, и мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что принадлежит нам по праву в соответствии с Уставом ООН и международного права, — подчеркнул глава МИД.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в вопросе передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока нет новых решений.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко