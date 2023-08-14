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Валентина Чорна, редактор ленты

Армия РФ оказалась перед дилеммой: в британской разведке оценили рейды ВСУ в низовьях Днепра

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение последней недели вдоль нижнего течения Днепра вспыхнули бои небольшого масштаба.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что украинские силы проводят рейды и создают небольшие плацдармы в новых местах на восточном берегу, который удерживается Россией.

Это происходит в дополнение к расширению плацдарма, который Украина удерживает возле разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. Некоторые из этих операций, вероятно, были проведены в контексте локальной ротации российских сил.

Кроме этого, продолжаются столкновения за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане.

— Российское командование стоит перед дилеммой: укреплять этот район или перебрасывать войска на Восток — в районы основных контрнаступательных операций Украины, — сообщили в Минобороны Британии.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Однако для того, чтобы там закрепиться, украинским войскам нужно вытеснять врага и зачищать территорию.

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Война в Украине, Разведка, Російська агресія
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