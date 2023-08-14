Армия РФ оказалась перед дилеммой: в британской разведке оценили рейды ВСУ в низовьях Днепра
В течение последней недели вдоль нижнего течения Днепра вспыхнули бои небольшого масштаба.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что украинские силы проводят рейды и создают небольшие плацдармы в новых местах на восточном берегу, который удерживается Россией.
Это происходит в дополнение к расширению плацдарма, который Украина удерживает возле разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. Некоторые из этих операций, вероятно, были проведены в контексте локальной ротации российских сил.
Кроме этого, продолжаются столкновения за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане.
— Российское командование стоит перед дилеммой: укреплять этот район или перебрасывать войска на Восток — в районы основных контрнаступательных операций Украины, — сообщили в Минобороны Британии.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Однако для того, чтобы там закрепиться, украинским войскам нужно вытеснять врага и зачищать территорию.
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