Армія РФ постала перед дилемою: у британській розвідці оцінили рейди ЗСУ у пониззі Дніпра
Протягом останнього тижня уздовж нижньої течії Дніпра спалахнули бої невеликого масштабу.
Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що українські сили проводять рейди та створюють невеликі плацдарми в нових місцях на східному березі, що утримується Росією.
Це відбувається на додаток до розширення плацдарму, який Україна утримує біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року. Деякі з цих операцій, ймовірно, були проведені в контексті локальної ротації російських сил.
Крім цього, тривають зіткнення за контроль над невеликими островами в Дніпровському лимані.
– Російське командування стоїть перед дилемою: зміцнювати цей район або перекидати війська на Схід – у райони основних контрнаступальних операцій України, – повідомили у Міноборони Британії.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Однак для того, аби там закріпитись, українським військам потрібно витісняти ворога та зачищати територію.
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