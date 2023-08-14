Армія РФ постала перед дилемою: у британській розвідці оцінили рейди ЗСУ у пониззі Дніпра

Протягом останнього тижня уздовж нижньої течії Дніпра спалахнули бої невеликого масштабу.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що українські сили проводять рейди та створюють невеликі плацдарми в нових місцях на східному березі, що утримується Росією.

Це відбувається на додаток до розширення плацдарму, який Україна утримує біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року. Деякі з цих операцій, ймовірно, були проведені в контексті локальної ротації російських сил.

Крім цього, тривають зіткнення за контроль над невеликими островами в Дніпровському лимані.

– Російське командування стоїть перед дилемою: зміцнювати цей район або перекидати війська на Схід – у райони основних контрнаступальних операцій України, – повідомили у Міноборони Британії.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Однак для того, аби там закріпитись, українським військам потрібно витісняти ворога та зачищати територію.

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