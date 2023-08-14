Из-за постоянных обстрелов портов Одесской области Румыния увеличит транзит украинского зерна
Из-за постоянных обстрелов украинских портов, которые усилились после выхода РФ из зернового соглашения, Румыния увеличит свои транзитные мощности для украинского зерна с 2 до 4 млн тонн ежемесячно.
Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну, сообщает Agerpres.
– Мы согласились, что экспорт украинского зерна должен быть ускорен в контексте известных атак на украинские порты Рени и Измаил, произошедших в течение последних недель. Во время этих встреч мы подчеркнули важность румынских наземных, железнодорожных и морских транспортных путей для поддержания непрерывного потока экспорта и импорта из Украины, – сказал он.
После переговоров с представителями США, Европейского Союза, Молдовы, Украины и Румынии относительно альтернативных маршрутов транспортировки зерна из Украины стороны пришли к согласию, что с точки зрения транспорта на Дунае Сулинский канал является единственным жизнеспособным водным путем для этих перевозок, поэтому важно оптимизировать пропускную способность этого маршрута.
– Это была очень хорошая и плодотворная встреча, которая позволит нам, благодаря мерам, которые мы примем, увеличить пропускную способность транзита зерновых из Украины через Румынию. Так что мы сможем достичь цели в почти 4 млн тонн в месяц по сравнению 2 млн тонн, которые мы имеем сейчас, – отметил министр.
Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит экспортировать зерно независимо от желания России.
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